A sepsiszentgyörgyi Waldorf-közösség egyik legfontosabb rendezvénye a Szent Mihály-ünnep. Ez az az esemény, amelyet évről évre együtt élnek meg a diákok – óvodáskorúaktól a nyolcadikosokig –, pedagógusok és szülők, itt szokták megbeszélni a közösséget érintő általános kérdéseket, de a barátkozásra, kötetlen beszélgetésekre is nagyszerű lehetőséget kínál az egész napos rendezvény felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

Szent Mihály legendája

Az utóbbi években Sikó-Barabási Eszter tanítónő szokta felidézni Szent Mihály történetét a résztvevőknek. Mint lapunknak elmondta: mindenki jól ismeri már ezt a mesét, mégis tud újat üzenni minden alkalommal.

„Volt olyan, hogy a gyerekek mondták, vagy dalbetétekre volt felfűzve a történet, de olyan is volt, hogy tanárok segítségével próbáltuk eljátszani, vagy rímbe szedtem. Idén Szent Mihály megtestesülése volt a történet központi mozzanata, erre volt felépítve az előadás” – mesélte a tanítónő, hozzátéve: Szent Mihály történetét tolmácsolni mindig nagy lehetőség számára. Azáltal, hogy Mihály legyőzi a sárkányt – legyőzi, és nem megöli! –, helyreáll a világ egyensúlya, amire valamennyiünknek oly nagy szükségünk van. Mesélés közben, a közönség összetételét látva, dőlnek a szóviccek, nyelvi játékok, az élénk figyelem vagy annak hiánya folytán mindig alakul a történet, az ilyen sok néző előtt való fellépések nagyszerű önismereti lehetőséget jelentenek számára – tette hozzá.

Bátorságpróbák

A mese meghallgatása után elkezdődtek a „bátorságpróbák”. Az óvodások szüleikkel együtt vettek részt ezeken, és mivel Szent Mihály legendájában a sárkány megeszi a szivárványt, az ő hét bátorságpróbájuk a szivárvány színeire épült. Csupán a sárkány sötét barlangjába kellett egyedül bemenniük a kicsiknek, hogy ott kitapogassanak maguknak egy jóságkövet.

A kisiskolások próbáit idén teljes mértékben a nagyobb, 5–8. osztályos diákok találták ki, akik eddig még sosem kaptak ennyire szabad kezet ehhez. Nekik az volt a bátorság próbája, hogy a múlt héten részt vettek egy túrán a felső tagozatos tanárokkal.

A 0–4. osztályosok négy próbán vettek részt, a bátorság, kitartás, bölcsesség és szépség próbáján, melyek a Szent Mihály-történet stációin alapultak. Akik kiállták a próbákat, színes szalagokat nyertek, amelyeket felkötöttek egy zászlórúdra, és úgy tértek vissza a táborhelyre, ahol a jóságkövek lemérésével zárult ez az esemény. Végezetül minden diák és tanár egyforma trikót kapott ajándékba, melyen a sepsiszentgyörgyi Pro Waldorf Egyesület vadonatúj logója látható.

Öröm, játék, kacagás. Fotó: Nagy B. Sándor

Kötetlen együttlét és koncert

Nagyszerű volt a hangulat, mint általában, hét ágra sütött a nap, a felnőttek beszélgettek, a gyerekek hancúroztak, majd kisebb-nagyobb csoportokban elfogyasztották a kosarakból előkerülő finomságokat.

Ezután beinvitálták az érdeklődőket az előadósátorba, ahol a harminc évvel ezelőtt indult legelső sepsiszentgyörgyi Waldorf-osztály diákjai, egykori osztályvezetőjük és zenetanáruk adott koncertet. Elöljáróban Varga Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Pro Waldorf Egyesület elnöke a közösség esti imáját idézve elmondta, hogy „örömteljes áldozatokból és akaratból született tettek” indították útjára az első Waldorf-osztályt Sepsiszentgyörgyön, aztán újabb és újabb osztályok és óvodai csoportok alakultak. Ma 266 gyermeket, 26 pedagógust és közel 300 családot számlál a helyi Waldorf-közösség, ha pedig ezekhez hozzáadnánk az eddigi tanárok, végzettek és azok családjai számát, ennél jóval nagyobb összeget kapnánk.

A koncert nagyszerű volt, az éneklés és az együttlét öröme sugárzott belőle. Kis műsoruk végén állva tapsolt a közönség, és könnyek csillogtak a szemekben. Az előadók között volt Mikola Edit is, az első osztálytanító, aki megköszönte Szőcs Dániel egykori zenetanárnak az akkori és mostani lelkes munkáját.

Kolcsár Linda óvónő lapunknak elmondta, nem volt nehéz megszervezni a próbákat erre a fellépésre, mert az 1994-es évfolyam olyan, mint egy nagy család. Akik itthon voltak, örömmel csatlakoztak, és a próbák során úgy érezték magukat, mintha visszarepültek volna az időben.

Koncert a sátorban. Fotó: Nagy B. Sándor

Könyvbemutató

A szabadság iskolája című kötet bemutatóján Varga Zsuzsa faggatta a könyv szerkesztőit és a sepsiszentgyörgyi Waldorf-iskola kezdeményezőit, Fekete Rékát és Ferencz Csabát, akik lapunk munkatársai is egyben.

Mint elmondták, márciusban született meg a könyv ötlete, melyet eredetileg sokkal szerényebb kivitelezésben képzeltek el, de végül egy helyi szerzők írásaiból, fotóiból, rajzaiból összeállított színes, albumszerű kiadvány lett, mely bemutatja a Waldorf-pedagógia jellemzőit, az európai, hazai és helyi úttörők cselekedeteit, a sepsiszentgyörgyi kezdeteket és előzményeket, az időszakos megszűnés okait, az újrakezdést, valamint a jelenlegi helyzetet.

Varga Zsuzsa, Fekete Réka és Ferencz Csaba a könyvbemutatón. Fotó: Nagy B. Sándor

A kezdetek, a tagozatépítés, a pedagógusok képzése, a vonatkozó törvénykezés, a Pro Waldorf Egyesület tevékenysége, rendezvények, szakmai elő­adások, a sepsiszentgyörgyi Waldorf-közösség törekvései, kétségei, eredményei, tervei rajzolódnak ki az első rész történeti áttekintésében, amely az első osztálytanító egyetemi vizsgadolgozatának szerkesztett változata. Egykori és jelenlegi pedagógusok, szülők és diákok élményeit, tapasztalatait, visszaemlékezéseit tartalmazza a kötet második része, a harmadik részben pedig a nyilvánosság tájékoztatását célzó újságcikkek felidézése által válik még teljesebbé annak a szemléletnek és nevelési formának a helyi története, mely a gyermeki fejlődés legtermészetesebb útját követve, a művészetek és a kreativitást ösztönző más tevékenységek segítségével az ismeretek élményszerű átadására törekszik.

A könyvbemutatón különböző mérföldkövek és azokhoz kapcsolódó fontos események felidézésével meséltek a szerkesztők a sepsiszentgyörgyi Waldorf-történetről, mely valójában 1991-ben kezdődött. Különböző szimpóziumokon és külföldi utak során Fekete Réka és Ferencz Csaba akkor ismerkedett meg ezzel a pedagógiai módszerrel, és kemény harcok nyomán, Mikola Edit osztálytanító, Demeter Miklós igazgató és a szülőtársak segítségével 1994-ben sikerült elindítaniuk Sepsiszentgyörgyön is az első Waldorf-osztályt. Az indulás után az óvoda kezdeti éveiről, a több évig tartó hullámvölgyről és a második indulásról (2012) is beszélgettek, majd vidám történeteket idéztek fel az iskoláról. A könyvbemutatón Demeter Miklós egykori igazgató, valamint Rabocskai László és Szakács Gabriella egykori tanárok is felszólaltak, megosztva emlékeiket a jelenlévőkkel.

Csoportkép waldorfosokkal. Fotó: Ferencz Anikó

Kiállítás, zenehallgatás, svédasztal

Bocskai Judit tanítónő nyitotta meg a helyszínen berendezett kiállítást, hangsúlyozva a művészet szerepét a Waldorf-oktatásban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kiállított munkák közé nemcsak festményeket, hanem más képzőművészeti alkotásokat is beválogattak az elmúlt 30 év anyagából. A kiállítást szemlélve az idén tavasszal rögzített zenei felvételekből is ízelítőt kapott a közönség, amelyekről Tóth Márta zenetanárnő elmondta: valamennyi jelenlegi iskolai osztály és óvodai csoport közreműködött a felvételeken, egyesek énekeltek, mások különböző hangszereken játszottak. Az 5–8. osztályos diákok pályamunkái nyomán készült el a Pro Waldorf Egyesület logója, cserébe valamennyien ajándékcsomagot kaptak.

Varga Zsuzsa egyesületi elnök lapunknak elmondta: jó volt látnia, hogy milyen sokan eljöttek a mindenkori waldorfosok közül megünnepelni ezt a kerek évfordulót. Nagyon örül a könyvnek is, amely megkoronázta ezt a harminc évet, és amelyet jó lesz bármikor bárkinek kézbe venni, aki a Waldorf-mozgalom iránt érdeklődik. Örül, hogy tagja lehet ennek a közösségnek, bízik abban, hogy elnöksége alatt sikerült megerősíteni a régi programokat, ugyanakkor nyitni az új ötletek, megvalósítások irányában is. Hozzátette: még rengeteg a tennivaló, amihez újabb, fiatalabb szülők segítségére is szükség van.