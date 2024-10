Rangsorolta jelöltjeit az RMDSZ, nem kérnek Kulcsár-Terza Józsefből

Megyénknek az országos leosztásban két szenátori és négy képviselői hely jut, ezekből az RMDSZ általában egy szenátort és három képviselőt tudhat biztosan a magáénak, de többször előfordult már, hogy sikerült megszereznie a második felsőházi és (vagy) a negyedik alsóházi helyet is. Ezért van kiemelt jelentősége annak, hogy ki milyen helyet foglalhat el a listán. Idén a helyzetet bonyolítja, hogy a képviselőjelöltek között helyet kell szorítani a Magyar Polgári Erő (MPE) részéről Kulcsár-Terza Józsefnek is, aki a tavasszal megkötött együttműködési megállapodás jegyében kerülhet fel az RMDSZ listájára, és mivel Sepsiszentgyörgyön él, nagy eséllyel a háromszékiekhez kerül, várhatóan a harmadik helyen. Kulcsár-Terzához hasonlóan bejutó helyre számíthat az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke, Zakariás Zoltán is, akit várhatóan a Hargita megyeiek fogadnak be listájukra. Ezekről, a szórványmegyék képviselőiről és a végleges listákról jövő hétfőn az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa (SZÁT) dönt.

A júniusi választásokon elért történelmi siker kölcsönözte bizakodás és az akkor szerzett tapasztalatok keserűsége egyaránt jellemző volt a hétfő esti HKT-ülés hangulatára. Az ügyvezető elnökség köszönetét és további eredményes munkára buzdítását tolmácsolta Horváth Anna önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök. Tamás Sándor, az RMDSZ megyei elnöke eddigi eredményeiket ismertette, a szervezet folyamatos és erőteljes erősödését, mely a júniusi kiemelkedő sikerben csúcsosodott.

„A júniusi választások előtt azt mondtuk, két dolgot kell legyőznünk: a magyar közönyt és a román AUR-t. Most egy harmadik tényezővel is szembe kell néznünk, ami nem más, mint a kishitűség. Bíznunk kell magunkban, az erdélyi, székelyföldi magyarság erejében, hinnünk kell abban, hogy jó eredményeket tudunk elérni a novemberi államelnöki és a decemberi parlamenti választáson” – hangsúlyozta.

Tamás Sándor bizakodó. Fotó: Facebook / RMDSZ-Háromszéki területi szervezet

Beszámolók, ígéretek

A köszöntők után a jelenlegi sze­nátorok és képviselők számoltak be négyéves munkájukról.

Fejér László Ödön, aki a szená­tusi frakció vezetőhelyettese is volt, elmondta: négy bizottságban tevékenykedett. A munkaügyiben az önkormányzati fizetések és a nyugdíjak emeléséért állt ki, a mezőgazdaságiban a támogatásokért, a vadkárok megtérítéséért, de részt vett a medvetörvény kidolgozásában is, a szállításügyi bizottságban az infrastruktúra-fejlesztésekért szólalt fel, de tevékenykedett a NATO-bizottságban is. Tagja a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma munkacsoportjának, és számos sikert könyvelt el itthon, a megyében is, többek között a Kézdi-Kovászna metropoliszövezet létrehozását, amely sikeresen pályázott a gáz bevezetésére, de jelentős eredménynek tekinti a kantai képzési központ beindítását és a Kézdi Tejszövetkezet egyre jobb működését is.

Miklós Zoltán elmondta, több mint száz törvénykezdeményezést támogatott és tíznél több saját tervezetet dolgozott ki. Ezek közül a civil szervezetek szponzorálására vonatkozót és a bányailletékek helyben maradásáról rendelkezőt említette. Kiemelte: eddig is az önkormányzatok nagyobb pénzügyi autonómiájáért dolgozott, a jövőben is ezért fog, szeretné elérni a munka adózásának csökkentését, a bürokrácia leépítését, és azt, hogy végre ne a polgárok legyenek az államért, hanem az állam a polgárokért.

Leköszönő és újrázó képviselők: Miklós Zoltán, Könczei Csaba, Gál Károly, Benedek Zakariás és Fejér László Ödön. Fotó: Facebook / RMDSZ-Háromszéki területi szervezet

Könczei Csaba elsősorban a gazdákért tevékenykedett. Elérte a burgonyatermesztők támogatását, a vadkárok kifizetését, de részt vett a medvetörvény kidolgozásában is. Célként fogalmazta meg az elkobozott erdők maradéktalan visszaszolgáltatását, és hogy törvénnyel segítsék az el­öregedett gazdatársadalomban a generációváltást.

Benedek Zakariás a szórvány képviselőjeként jutott be a háromszéki listán, mint fogalmazott, a rábízott négy megye (Szeben, Fehér, Brassó és Máramaros) mellett igyekezett a háromszéki ügyeket is képviselni.

Gál Károly negyedik képviselőként jutott be négy évvel ezelőtt Háromszékről a 75 százalék fölötti RMDSZ-es szavazataránynak és a visszaosztásnak köszönhetően. Erdővidékiként elsősorban az onnan hozzá fordulókat igyekezett támogatni. Csaknem 93 törvénykezdeményezést támogatott, ezek közül 32 életbe is lépett. Kiemelt feladata volt az új tanügyi törvény kidolgozásában, Szabó Ödönnel együtt arra törekedtek, hogy ne tűnjenek el belőle a magyar oktatás korábban megszerzett jogai, és lehetőség szerint bővítsék is azokat. Sok baj van a törvénnyel, de több is lehetett volna – összegezte munkájuk eredményét. Dolgozott még a falvak, kisvárosok felzárkóztatásáért, az egykori bányavállalatok területeinek visszaszolgáltatásáért, kiemelt feladatának tekinti a fiatalok hazacsábítását, a munkahelyteremtést, és azt, hogy minden háromszéki iskolában meleg ebédet kapjanak a gyermekek és legyen délutáni oktatás.

Össztűz Kulcsár-Terzára

A beszámolókat követő politikai vita során a négy szék képviselői fogalmazták meg egybehangzóan: igazságtalannak tartják, hogy Kulcsár-Terza József biztos bejutó helyre kerüljön, és elvegye azt olyasvalakitől, aki tényleg dolgozott is azért a közösségért, amelyik a parlamentbe küldte. Mind a négy felszólaló kifejtette, értik és elismerik a tavasszal megkötött megállapodást, de Kulcsárék a negatív kampánnyal – Kézdiszéken és Erdővidéken is több helyen – tulajdonképpen megszegték azt. Kelemen Hunor szövetségi elnöknek üzentek: vizsgálja felül álláspontját, mert nem tartják elfogadhatónak, hogy „egy veréb csak úgy beüljön a mások által szorgalmasan megépített fészekbe”.

Horváth Anna ígérte, tolmácsolja üzenetüket, de felidézte az akkori hangulatot, a bizonytalanságot, és azt, hogy mekkora szükség volt a megállapodásra, Tamás Sándor pedig elmondta, mivel ő rendkívül bizakodó, és hisz abban, hogy ismét megszerezhetik a negyedik képviselői helyet is, ezt ajánlaná fel Kulcsár-Terzának, annál is inkább, mert így talán munkára, kampányolásra ösztönözhetnék. Mint fogalmazott, ezt a javaslatot terjeszti az SZÁT elé.

Figyelem és fegyelem – ülésezik a HKT. Fotó: Facebook / RMDSZ-Háromszéki területi szervezet

Szavaztak a sorrendről

Nem volt egyszerű a jelöltek rangsorolása, mert a megyei állandó tanács bonyolult számításokkal igyekezett biztosítani a területi egyensúlyt és egyesek befutó helyét. Tamás Sándor ismertette a korábbi döntést: mivel szavazóik egyharmada Sepsiszentgyörgyön él, egyharmada pedig Kézdiszéken, ezért e két szervezet megkapta az első helyre jelölés jogát. Így a szenátusi listát Fejér László Ödön, a képviselőit Miklós Zoltán vezeti. Esetükben szavazni csak arról kellett, elfogadják-e őket, és Fejér négy, Miklós pedig két ellenszavazattal el is nyerte a küldöttek bizalmát.

Igazi tétje a képviselői lista második helyének volt, melyet 46 vokssal Gál Károly szerzett meg, Könczei Csaba 20 vokssal a harmadik – vagy az SZÁT esetleges döntése alapján negyedik – helyre csúszott. A szená­tori lista második helyén Kondor Ágota, a nőszervezet jelöltje szerepel majd, harmadik lesz az ifjúság képviseletében Bodó Töhötöm. A képviselői lista következő helyein az ifjúságot Tamás István képviseli, a nőszervezetet pedig Buda Rozália.