Liberális jövőképet kínál

Az újságíróknak nyilatkozva Ciucă kifejtette, hogy a nemzetközi körülmények és ezekkel együtt Románia helyzete is megváltozott és továbbra is változásban van, emiatt az országnak „egy olyan liberális jövőképre van szüksége, amely képes kezelni a gyermekek jövője, a nemzet biztonsága érdekében ezeket a gazdasági és társadalmi, a demokráciát érintő kihívásokat”. Hozzátette: a PNL most is a családokat, a közösségeket és az országot támogató projektet kínál egy fejlett és minden téren biztonságot nyújtó Románia érdekében. „Felelős elnök leszek, egy elkötelezett, kiegyensúlyozott elnök, aki – ahogy egész életemben tettem – Románia polgáraival, az állami intézményekkel vállvetve fog dolgozni, hogy szembe tudjunk nézni minden kihívással, de mindenekelőtt azért, hogy egy biztonságosabb és jobb jövőt építhessünk a jövő generációi számára” – nyilatkozta Ciucă. A liberális elnök szerint 1 600 000 támogató aláírást sikerült összegyűjtenie.