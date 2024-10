A városvezetés igyekszik peren kívül megegyezni a kivitelezővel, de egyelőre nem jártak sikerrel, a kolozsvári cég egyetlen ajánlatukat sem fogadta el, és a helyszínt sem hagyta el, mi több, a szerződésbontást is érvénytelenítette a bíróságon. Antal Árpád polgármester szerint újból megpróbálnak tárgyalni, közben a perek is zajlanak, ugyanakkor attól tartanak, ha nem sikerül megegyezni, az ingatlan sorsának rendezése akár egy évtizedig is elhúzódhat.

Antal Árpád nemrég elmondta, több per is zajlik, egy részét az önkormányzat, egy részét a kolozsvári vállalkozó indította, és sajnos azt is ki kell mondani, hogy amennyiben nem sikerül egyezségre jutniuk, ez évtizedes jogi folyamat is lehet. Erre volt már példa: a megyei önkormányzatnak is hosszú évekbe telt, míg visszaszerezte a Gyárfás Jenő Képtárnak otthont adó Bazár épületét egy hasonló helyzetben. Az elöljáró rámutatott, folyamatosan azon vannak, hogy peren kívül egyezzenek meg, ám nagyon nehéz tárgyalni a vállalkozóval, szinte minden találkozóra más ügyvédekkel érkezik, így jogi szempontból is bonyolult megoldást találni. Arra is volt példa, hogy az ügyvédi csapat egyetértett az önkormányzat javaslataival – a munka lezárását, a terep elhagyását, valamint egyes kifizetéseket illetően –, ám a vállalkozó szinte azonnal megvádolta az ügyvédeket, hogy a város érdekeit képviselik, elbocsátotta őket és másokat alkalmazott. Antal Árpád nem túl derűlátó, hogy záros határidőn belül meg tudnak állapodni, de ezen vannak. Újabb megállapodáscsomagot állítottak össze, kiderül, mit szól ehhez a vállalkozó.

A polgármester nemrég azzal a felhívással fordult az iskola vezetőségéhez és a szülői bizottsághoz, hogy társuljanak az önkormányzat által indított perekbe, a város hajlandó forrásokat biztosítani egy ügyvéd megfogadása érdekében. A perekbe belépve mind a tanintézet, mind a szülői bizottság első kézből értesülhet a perek állásáról, nem az önkormányzat közvetítésével, és maguk követhetik, hol tart az egész ügy. Az ügyvéd, aki képviselné őket, ráadásul ismertetni tudná az ítélőszékkel a tanintézet és a szülők álláspontját is.

A bentlakás épülete

Mindenki számára egyértelmű lehet mostanára: egy komolytalan vállalkozóról van szó, aki annak ellenére nem hajlandó átadni a terepet, hogy a szerződést a városháza felbontotta, mert nem tett eleget a kötelezettségeinek – mondta a polgármester. A kivitelező bíróság elé vitte az ügyet, és amíg a szerződés felbontására vonatkozó per nem zárul le, addig nem lehet eljárni a céggel szemben, ugyanis ehhez végrehajtási záradékkal ellátott jogerős ítélet kell.

Amint arról beszámoltunk, a főgimnázium bentlakásépülete és díszterme felújítási munkálatai 2020-ban kezdődtek, a közbeszerzésen nyertes vállalkozás azonban nem végezte ütemterv szerint a dolgát, így tavaly májusban az önkormányzat szerződést bontott a céggel. Utóbbi azonban nem volt hajlandó elhagyni a terepet, nem is fejezte be a munkálatot, a közvéleményt is megpróbálta a maga pártjára állítani, majd több pert is indított a város ellen. Azóta patthelyzet alakult ki, a korszerűsítés nem zárult le, ráadásul a diákok egy része már több éve kénytelen más helyszíneken tanulni, ugyanis a bentlakásban kialakított tantermeket sem tudják használni. Az önkormányzatnak ugyanakkor nincs lehetősége mást megbízni a munkálat befejezésével, amíg a kolozsvári vállalkozó nem adja át a terepet. Az egyelőre feloldatlan helyzet miatt a főgimnázium 15 osztályának diákjai ebben a tanévben is a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum, valamint a Berde Áron Közgazdasági Líceum épületeiben rendelkezésükre bocsátott termekben tanulnak.