Szentléleken is elbütülték

A kiskönyvtár rövid bemutatását követően a szerző eddigi pályafutásának fontos pillanatairól kaptak információt az érdeklődők. A szerző a maga humorával emelt ki és magyarázott el néhány olyan állandó kifejezést a gyűjteményéből, amely néprajzi, irodalmi és földrajzi vonatkozás tekintetében egyaránt színes. Többek közt szó esett a címben szereplő bütü szóról is, szólásban használva az el van bütülve tájegységenként mást és mást jelenthet. Míg Felső-Háromszéken a dolog jó elvégeztét, Erdővidéken épp az ellentétét, a dolog elrontását jelenti. Ezen kívül Salamon Ferenc rengeteg Kézdiszentlélekkel kapcsolatos szólást is kiemelt, mint: Nem járt a Tanorokon küjjel, Kinyomná öt baniért a kecskét a Perkőre stb., néhány közülük a vendégek számára is újdonság volt. A közönség viszont jelezte, hogy egyes szólások természetesek számukra is, hiszen a hétköznapi nyelvezetben ők is használják vagy gyakran hallják.

A szerző kiemelte, hogy az állandó szókapcsolatokat pontosan, ugyanúgy kell használnunk, mint eredeti formájukban: nem másítható meg az. Ízes, édes anyanyelvünk megmaradását, és tegyük hozzá, önazonosságunk erősítését nagyban szolgálja, ha beépítjük ezeket szóhasználatunkba és továbbadjuk őket.

Külön segítség az olvasó számára, hogy a könyvben nagyon szépen, tematikus csoportokba van rendezve a gyűjtemény, magyarázatokkal ellátva. A több mint kétezer nyelvi fordulat a nemzeti közösségünk szellemi örökségét őrzi, szolgálja. Érdekesség, hogy e gyűjtemény több mint negyven helyszínen végzett tudatos kutatási-gyűjtési folyamat eredménye, valamint hogy száz bemutatót is megért ez a könyv a harmadik kiadással együttvéve.

A szerző reményei és tervei közé tartozik egy Székelyföldre kiterjedő gyűjtemény összeállítása, amely több, a téma iránt érdeklődő kutató bevonásával készülne el.

Hodor Enikő