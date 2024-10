A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke és államfőjelöltje a Digi 24 hírcsatornának adott, a hétvégén levetítendő interjújában beszélt erről, melyet az Orbán Viktorral kapcsolatos kijelentésekkel reklámozták. A csatorna szerint Lasconi kijelentette: ellenzi Orbán „revizionista” nyilatkozatait, és ha ő lesz Románia elnöke, „komolyan el fog vele beszélgetni”. Lasconi elsősorban a Tusványoson elhangzott Orbán-nyilatkozatokra utalt, de a beszélgetésből nem derül ki, melyik részekre gondol. (kronikaonline)

ROMÁNIA JÖVŐJE A TÉT. Marcel Ciolacu a RePatriot Summit elnevezésű, a külhoni románokat megszólító üzleti konferencián elmondta: bár nincs pontos adat a külföldön élő románokról, és az elemzők is különböző becslésekkel dolgoznak, de ha beleszámolják a Moldovából emigrált 1,2 millió embert is, akkor számuk immár a 6,5 milliót közelíti. Úgy értékelte: ez hatalmas veszteség, akkor is, ha a külföldön élő románok évente a GDP 2 százalékát kitevő összeget, 6,5 milliárd eurót küldenek Romániában hátrahagyott családtagjaik támogatására. „Nemcsak a hozzáadott értéket veszítjük el: Románia jövőjét is elveszítjük, hiszen azok a fiatalok, akik ma külföldön dolgoznak és fejlődnek, külföldön alapítanak családot” – mutatott rá a miniszterelnök, megjegyezve, hogy a Nagy-Britanniában, Olaszországban, Spanyolországban élő román diaszpóra átlagéletkora 31–33 év közöttire tehető. (MTI)

PAPÍR MÖGÖTT CSEMPÉSZETT DOHÁNY. Rekordmennyiségű, több mint egymilliárd forint értékű adózatlan vágott dohányt találtak a pénzügyőrök Zalában egy román kamion rakterében - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bemutatott okmányok alapján a járműszerelvény 16 tonna csomagolóanyagot szállított Lengyelországból Olaszországba. A raktér felnyitásakor erős dohányszag csapta meg a pénzügyőrök orrát, noha álcázásként elsőként valóban három raklapnyi papírárut találtak. Azok mögött azonban fekete fóliába csomagolt kartondobozokban több mint 13 tonna vágott fogyasztási dohányra bukkantak. A két sofőrt a bíróság letartóztatta, a bűncselekmény kapcsán akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetők. (MTI)