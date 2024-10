Pezsgő Erdővidéki Őszi Sokadalom

Az erdővidéki városban 2012-ben, Lázár-Kiss Barna András polgármester hivatali idejének első évében indították útjukra az időszakos kistermelői vásárokat, elsőnek az őszi, majd a karácsonyi és húsvéti vásárt is, melyek jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a helybéli kézművesek rendezett keretek között értékesíthessék a nem kevés fantáziával, kézügyességgel és nem utolsósorban szeretettel, odaadással elkészített termékeiket, többnyire apróbb dísztárgyakat, szárazvirág-csokrokat, dekorációkat.

Most sem volt ez másképp. A Béke utcai piac területén megszervezett vásáron bőségesen lehetett válogatni kézműves termékekből, de aki akart, idényzöldségekből, terményekből is bevásárolhatott. A szervezők, Barót város önkormányzata, illetve a Városi Művelődési Ház, a hangulatról is gondoskodni próbáltak zenével, műkedvelő tánccsoportok fellépésével. A piac bejáratánál fotósarkot is berendeztek azok számára, akik színes virágkompozícióval a háttérben akarták megörökíteni az idei sokadalmat. A Kreatív Kalandorok önkéntes csapata révén ugyanakkor kicsiknek kézműves-foglalkozásokat is biztosítottak – a sokadalom mégis mintha veszített volna a kezdeti lelkesedésből, hangulatából és a közösségi élményből.