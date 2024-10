Ponta visszatér

Következő írásunk

Ionuț Neagu, az AUR Kovászna megyei szenátora elképesztő beadványt nyújtott be a szenátusba, illetve a kormány véleményezését is kéri: szerinte nem jó, hogy a románok is a Bálványos nevet kell használják, meglátása szerint sokkal indokoltabb lenne, ha az ország nyelvén, Bălvănișnek hívnák a háromszéki fürdőhelységet. A beadványban szerepel: a magyarság továbbra is használhatná a Bálványos nevet, hiszen demokráciában élünk.