Lucian Mîndruță: Székelyföld létezik!

Biciklisek sokasága népesítette be a céhes város főterét szombat reggel, onnan startolt az a negyedik alkalommal tető alá hozott biciklis túra, amelynek célja ráirányítani az ország figyelmét Székelyföld szépségeire és a román–magyar békés együttélés, a sokszínűség fontosságára. Az esemény ötletgazdája Lucian Mîndruță, aki pár évvel ezelőtt Sepsiszentgyörgyön Godra Árpáddal együtt agyalta ki megszervezésének az ötletét. A város főterére az ország minden részéről érkeztek bringások, és a helyi erők is képviseltették magukat. Kiderült: az elmúlt rendezvényekhez képest idén jelentkeztek a legtöbben, a résztvevőket nem riasztotta el az sem, hogy szombat reggel még csorgott az áldás az ég csatornáiból.

Indulás előtt a biciklisek. A szerző felvétele

Indulás előtt Lucian Mîndruță köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva: bár az ókirályságbeliek között akadnak, akik szerint Székelyföld nem létezik, a valóság más. „Én örülök annak, hogy pár száz ember minden évben nemcsak felfedezi, hogy Székelyföld igenis, létezik, de emellett arra is fény derül számukra, hogy ez a vidék csodálatos. Mikor hazatérnek, akkor másoknak is kijelenthetik, hogy igenis, létezik, vagány emberek lakják, a környék egyszerűen elképesztő, megérdemli tiszteletünket és szeretetünket. Megérdemli, hogy harcoljunk érte – mi is és ők is –, hogy maradjon olyannak, amilyen” – hangsúlyozta az újságíró, aki a nap folyamán több helyszínről is bejelentkezett Facebookon, többek között a Perkőről s a Szent Mihály-hegyi templomtól. „Ezek a helyek annyira gyönyörűek, hogy jön, ne áruljam el, hol vannak!” – írta tömören a templomlátogatást követően.

A biciklisek Veresvízen. Fotó: Visit Covasna

Az útvonalat a Visit Covasna korábbi igazgatója, Godra Árpád állította össze: a biciklisek Kézdivásárhelyről a perkői Szent István-kápolnához indultak, onnan a Kézdialmás és Lemhény között lévő műemlék templomhoz vették az irányt. Az úti célok között szerepelt a Veresvíz is, azt a házigazda csak az edzett bringásoknak ajánlotta. A túra a gelencei műemlék templomnál ért véget, onnan a biciklisek visszatértek Kézdivásárhelyre.