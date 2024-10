Október 6-án este a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Háza 1948/49-es termében – ahol Vetró András szobrász adományaként az aradi vértanúk domborművei is helyet kaptak – az Erdélyi Vitézi Rend Kézdiszéki Székkapitánysága szervezésében a rend tagjai és hagyományőrzők idézték fel az aradi vértanúk emlékét.

A résztvevőket házigazdaként Beke Ernő székkapitány üdvözölte, aki beszédében méltatta az aradi tizenhárom hős tábornok tetteit, majd arra is kitért, hogy 1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvédezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát – őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni –, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvédezredest, Kazinczy Ferenc fiát – őt a tizenötödik aradi vértanúnak nevezik – és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem József tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, de őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott. „Hős elődeink példaadásáról soha nem szabad megfeledkezni, hisz hősiesen harcoltak a magyar szabadságért, és életükkel fizettek érte. Október 6-át a magyar kormány ha megkésve is, de 2001-ben nemzeti gyásznappá, az aradi vértanúk emléknapjává nyilvánította Magyarországon és a magyarok által lakott területeken” – hangsúlyozta beszéde végén a székkapitány.