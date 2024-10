A hétvégén rangadót rendeznek a női másodosztályú bajnokságban, ugyanis összecsap az A-csoport két hibátlan csapata: az éllovas CS Jude­țean Prahova a táblázatban második helyet elfoglaló háromszéki együttest fogadja az Olimpia Sportcsarnokban. Az első három játéknapon mindkét gárda sikerrel vette a mérkőzéseket, a zöld-fehér mezesek sorozatban a Hargita KK, a Vidombáki Teutonok és a Fogarasi VSK felett diadalmaskodtak, a listavezető pedig a Resicabányai CSU, a Kolozsvári CSU és a Nagyváradi CSU ellen aratott egyértelmű győzelmet. Ezeken a bajnoki meccseken a sepsiszentgyörgyi alakulat 101 gólt szerzett és 72 találatot kapott, míg a Prahova megyei csapat 105-ször volt eredményes, illetve az ellenfelek 61-szer találtak a kapujába.

„Öt nap alatt két mérkőzésünk lesz, ezért a fáradtság némileg érződhet majd. A Ploiești egy komoly elvárásokkal rendelkező csapat, amelybe a nyáron befektettek annak érdekében, hogy biztosan kiharcolják helyüket az élvonalban. Sokat sejtet, hogy az előző idényben több játékosuk szerepelt az első osztályban. A másik csoportot is figyelembe véve, szerintem a Prahova az A-divízióban a legesélyesebb együttes a feljutásra. Bár fiatal kerettel is rendelkezünk, és biztosan nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, azért megyünk, hogy harcoljunk, mert mindig az a célunk, hogy felvegyük a versenyt a legjobbakkal. Elég jól kezdtük a pontvadászatot, a listavezető ellen is szeretnénk emlékezetes teljesítményt nyújtani” – mondta Carmen Cartaș.

Ezt követően a másod­osztályú pontvadászatban hétközi fordulót rendeznek, így a Sepsi-SIC október 16-án, szerdán a három játéknap után négy ponttal negyedik CS Star Mioveni együttesét fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. A vezetőedző ezzel az összecsapással kapcsolatban kiemelte, elméletileg újonc ellenfélről van szó, amely azonban a megszűnt Dacia „csontvázára” épül. Foglalkoztatnak kézilabdázókat az élvonalból kiesett csapatból, illetve az egykori Argeș megyei klub ifjúsági alakulataiból. A szakvezető szoros találkozóra számít, ugyanakkor bízik benne, hogy a hétköznap ellenére sokan kilátogatnak szurkolni, hiszen a lányoknak sokat segítene.

A negyedik forduló programja: Resicabányai CSU–Kolozsvári CSU (péntek, 15 óra), Fogarasi VSK–Hargita KK (szombat, 11 óra), Temesvári CSU–Vidombáki Teutonok (szombat, 11 óra), CS Județean Prahova–Sepsi-SIC (szombat, 12.30 óra), CS Star Mioveni–Nagyváradi CSU (szombat, 13 óra).