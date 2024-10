A házigazda szerepét Özlem Üner, Ezgi Bozkurt és Tuğçe Ilikçi, a Be Active Be Green ESC-önkéntesei töltik be, akik alkalmanként mindent megtesznek, hogy minél jobban megismertessék e különleges nyelv fortélyait a résztvevőkkel. Ráduly Attila egyesületi elnök arról tájékoztatott, hogy a hétfőnként megszervezésre kerülő társalgási klub mindenki számára nyitott és ingyenes. Részvételi feltétel csupán az alapfokú angolnyelv-ismeret. A klub keretében a jelenlevők elsajátíthatják a török nyelv alapjait (ábécé, bemutatkozás, hasznos mondatok), nem formális nevelésben részesülhetnek dalok, rajzfilmek, kisfilmek és sok más érdekes módszer által. A projektet az Európai Szolidaritási Testület és a városháza sportirodája támogatja.