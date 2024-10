Kelemen Hunor kÃ¶szÃ¶nÅ‘levele

Ez most a negyedik alkalom, hogy az elnökválasztáson indulok. Nem azért teszem, mert a szerencsémben hiszek, és mint egy megrögzött lottójátékos újra és újra próbálkozom, hátha most bejön. Azért teszem, mert a közösségemben hiszek.

Azért teszem, mert nem az a fontos, hogy én nyerjek, hanem az, hogy a közösségem és az ország polgárai nyerjenek.

Azért indulok, mert valakinek el kell mondania azt, amiről mindenki más mélyen hallgat: az állam a fejünkre nőtt, akadályoz és uralkodik, ahelyett, hogy segítene és szolgálna.

Ezen sürgősen változtatni kell. Most pedig van esélyünk erre. Most az elnökválasztás első fordulójában van jó választás. Van olyan jelölt, akire bátran szavazhat minden magyar. És akit nyugodt szívvel támogathat minden józanul gondolkodó román ember is.

Az első fordulóban engem választani nem jelent elpazarolt szavazatot.

Ellenkezőleg. Ez lehet idén a legerősebb üzenet a román politikusok felé: hogy álljon meg a menet, így nem mehetnek tovább a dolgok. Idén a rám adott szavazat a leghasznosabb szavazat.

Kérem, juttassa el ezt a fontos üzenetet minél több családtagjának, barátjának és ismerősének. Továbbra is számítok a támogatására! Győzzön a józan ész!

Köszönöm,

Kelemen Hunor

