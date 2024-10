ARASZOL A FOGARAS–BRASSÓ AUTÓPÁLYA. Környezetvédelmi engedélyt kértek a Fogarast Brassóval összekötő autópályára. Az iratcsomó szerint az A13-as (Nagyszebent Brassón át Bákóval összekötő) sztráda Fogaras–Brassó szakasza 50 kilométer hosszú lesz, és a jelenlegi árakon 4,7 milliárd lejből (csaknem egymilliárd euróból) lehet megvalósítani, 30 hónap (két és fél év) alatt; az nem derül ki, hogy ezt mikortól számolják. Azt viszont már tudni lehet, hogy a dombvidék miatt 120 km/óra lesz a megengedett legnagyobb sebesség, illetve, hogy nyomvonalát négy változat közül választották ki, és öt közigazgatási egységen halad majd át: Mundra, Sárkány, Ósinka, Szúnyogszék és Feketehalom területén; Sárkánynál lehajtó is lesz.

A teljes hosszában több mint 280 kilométeres A13-as autópálya Szeben és Fogaras közötti négy szakaszán a török Makyol cég hivatalosan pár napja kezdett el dolgozni. Fogarastól Brassóig még messze állnak a kivitelezéstől, akárcsak a Brassótól Háromszéken át Bákó felé vezető szakaszokon, viszont utóbbiak esetében a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság (CNAIR) szeptemberben már kiadta az engedélyt a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amelyre kétévi határidőt szabott. A 105 kilométeres Ploiești–Brassó autópálya még annyira kezdeti szakaszban van, hogy a szállítási minisztérium egy illetékese szerint 2040-re készülhet el. Ha nekifognak. (Krónikaonline.ro/Economica.net/bizbrasov.ro)

TRAGIKUS RÓKAVADÁSZAT. Saját keresztapját lőtte le véletlenül egy 45 éves férfi pénteken este. Rókavadászatra indultak, és mindketten rendelkeztek mindenféle engedéllyel, a fiatalabb férfi (aki a környékbeli vadászegyesület elnökének a fia) fegyvere azonban váratlanul elsült, és közelről mellbe lőtte 53 éves társát (egy nyugalmazott katonát), akit ugyan a mentősök újraélesztettek, de megmenteni már nem tudták. A rendőrség vétlen emberölés miatt indított eljárást. (Pro TV)

KÁPOSZTAMÚZEUM NYÍLT GYERGYÓSZÁRHEGYEN. Múzeumot kapott Szárhegy 300 éves értéke, a káposzta Gyergyószárhegyen a Híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál keretében. A szárhegyi káposzta története, a termesztéshez, tartósításhoz és főzéséhez használt eszközök ismerhetők meg itt. Az elképzelés szerint idővel egy olyan interaktív kiállítás jön majd létre, amely úgy mutatja be majd ezt a történetet, hogy gyerekek, családok is élvezhessék és tanulhassanak belőle. Az előzményeket felidézve Danguly Ervin polgármester elmondta: mivel a kommunista rendszer évtizedeiben nem volt közös káposztaszüret-hétvége, a régi hagyományok kivesztek. A Cika hagyományőrző csoport kutatta fel később a régi szokásokat, és ezeket rekonstruálva rendezték meg a káposztavágó ünnepet, amely mostanra fesztivállá nőtte ki magát. Így lett a kommunizmus idején divatos, de itt tájidegen szüreti bálból táncház, a giccses zenét így váltotta fel az autentikus népzene; több mint tízéves folyamat volt, míg a közösség kezdett önmagára ismerni ebben a hagyományban. A kiállításmegnyitóra egy kiadvány is megjelent Értékünk a szárhegyi káposzta címmel. (Székelyhon)