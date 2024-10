Előző írásunk

Az Agrosic közösségfejlesztő egyesület és a megyei húsmarhatenyésztők Bo-Cov Meat szövetkezete szervezésében a múlt csütörtökön szakmai napot tartottak húsmarhatenyésztőknek. A zaláni kultúrházban több mint hetven tenyésztő részvételével zajlott a szakmai konferencia. A háromszéki tenyésztők mellett eljöttek hargitai és brassói gazdák is, de még a távoli Suceava megyéből is érkeztek érdeklődők. A gazdanapra meghívták a megyei mezőgazdasági intézmények vezetőit is.