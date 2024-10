Zakariás Zalán rendezőt nem kell bemutatni a sepsiszentgyörgyi közönségnek, egyrészt, mert maga is szentgyörgyi, másrészt, mert közel tíz éven át rendezője és művészeti vezetője volt a Tamási Áron Színháznak, ahol több nagy sikerű előadást is készített. 2021-ben szerződött a Győri Nemzeti Színházhoz, ahol ugyancsak rendezőként és művészeti vezetőként tevékenykedik, így azóta kevesebbet dolgozik erdélyi színházakban. Mindkét most látható rendezése, a Strip-tease és Az erősebb is stúdió-előadás, melyek elkészítésében felesége, az ugyancsak sepsiszentgyörgyi Bereczki Ágota is közreműködött dramaturgként, fordítóként.

A rendező lapunknak elmondta: nagy örömmel tölti el, hogy létrejött ez a turné a nevezett előadásokkal, melyeket a hét folyamán Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson és Székelykeresztúron is bemutatnak. Mint mesélte, vasárnap este Brăilán egy nemzetközi színházi fesztiválon léptek fel, és utána volt egy szabad hetük a színészeknek, így alapos logisztikai munkával sikerült megszerveznie ezt a székelyföldi vendégjáték-sorozatot. Két olyan alternatív produkcióról van szó, melyek új irányvonalat képviselnek a győri színház repertoárjában, mindkét esetben sikeresen ki tudtak mozdulni a színészek abból a szórakoztató-színházi nyelvezetből, amely hagyományosan jellemző a győri társulatra – hangsúlyozta továbbá Zakariás Zalán.

Jelenet a Strip-tease című előadásból. Fotó: Győri Nemzeti Színház

A Strip-tease két egyszerű üzletemberről, Mr. 1-ről és Mr. 2-ről szól, akiket bekergetnek egy üres terembe, ahol egy nagy, fenyegető kéz fokozatosan megfosztja őket ruhadarabjaiktól. A két eltévedt alak megpróbáltatásainak forrása nem egyértelmű, mint ahogy ezt Mrożeknél már megszokhattuk, de akár a mindennapi életünkben is tapasztalhatjuk. Az alkotók szerint a láthatatlan vezetők utasításait követő kiszolgáltatott emberek valójában nem a mindenkori hatalom jelenlététől szenvednek, sokkal inkább az önálló gondolatok hiányától, és attól, hogy nem próbálnak válaszokat találni a bennük kavargó kérdésekre. Ennek a különös témakörnek a plasztikus megtestesüléseként szólítja párbeszédre nézőit a Strip-tease című előadás.

Az erősebb című színművét első házassága zátonyra futásakor, 1889-ben vetette papírra August Strindberg, aki háromszor nősült, és sosem volt zökkenőmentes a nőkkel való kapcsolata. Életét végigkísérte a nyomor, üldözési mánia gyötörte, hajlott a miszticizmus és a buddhizmus felé, de az okkultizmus, alkímia is érdekelte. Mondhatni, önéletrajzi hangja szólal meg Az erősebb című drámában, melyben két nő egymásnak feszülését, folyamatos státuszváltását követhetjük nyomon. „Kávéházi sarok. Kis asztal, poros székek. Ócska karácsonyi zene szól. A hely szinte üres. Rajtunk (nézőkön) és a pincéren kívül csak egy nő olvasgat az ablak közelében. Nyugtalanító nyugodtság. Pár perc múlva egy feltűnő nő ül az asztalához. Véletlen találkozó” – vázolják a darab kiindulópontját az előadás alkotói.

