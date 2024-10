A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kiválósága, Cătălina Axente a második helyen zárta a 2024-es strandbirkózó World Series ötödik horvátországi fordulóját, amivel a zöld-fehérek sportolója összességében bronzéremmel fejezte be a sorozatot. Ez idő alatt Călărași-on tartották meg az U20-as birkózó országos bajnokságot, amelyen háromszéki érem is született.

Olimpiai szereplése miatt Cătălina Axente a strandbirkózó World Series 2024-es kiírásának csak az utolsó két fordulóján vett részt, a Sepsi-SIC sportolója az elmúlt hét végén a horvátországi Porečben tette próbára magát. Axente a +70 kilogrammos viadal első körében vereséget szenvedett, majd megnyerte a következő két csoportmeccsét, az elődöntőben az ukrán Iryna Pasicsniknál bizonyult jobbnak. A fináléban az amerikai Eliana Rose Bommaritóval találkozott, akitől a görög forduló után most is kikapott, így második lett Horvátországban. A háromszéki klub birkózója összességében bronzéremmel fejezte be az idei sorozatot a győztes Bommarito és a második Pasicsnik mögött.

Péntektől vasárnapig Călărași adott otthont a U20-as korosztály számára kiírt országos bajnokságnak, a megmérettetésen a Sepsi ISK három, míg a Sepsiszentgyörgyi MSK két versenyzővel képviseltette magát. A sportiskolától Molnár Krisztina (57 kg) kisdöntőt veszítve a negyedik, Ilyés Róbert (125 kg) az ötödik, míg Sándor Tamás (61 kg) a hetedik helyen végzett. A legjobb háromszéki eredményt Orbán Lóránt érte el a municípiumi sportklubtól, aki a 86 kilogrammos súlycsoportban ezüstérmes lett, míg testvére, Orbán Krisztián (74 kg) a hetedik helyen zárt. (tif)