Magánösztöndíj a szülők emlékezetére

A szűk körű kis ünnepi összejövetelen Bodó Barna elsősorban a Klaus Iohannis államfő által pár napja kitüntetett Székely Mikó Kollégiumnak gratulált, mesélt kicsit a szüleiről és saját munkásságáról, majd a nyelvek ismeretének nemcsak a fontosságáról, hanem a szépségeiről is; végül több általa írott könyvet adományozott a Mikónak.

Sztakics Éva iskolaigazgató megköszönte a könyveket és az ösztöndíjat is; elmondta, hogy idén öten pályáztak rá, de nagyon egyértelmű volt a nyertes. A Plugor Sándor-líceumban Ambrus Sándor igazgató közlése szerint nehezebben dőlt el a kérdés: bár az előző évekhez képest kevesebb, 20–30 helyett mindössze hat diák küldött be dolgozatot a Bodó Mária-ösztöndíjra, több is jól sikerült, nem volt könnyű az egyiket kiemelni.

A nyertesek nevében Nagy Ágota köszönte meg a lehetőséget, nagyon inspiráló volt számára. Az ünnepség után elmondta: három évig román tannyelvű óvodába járt, és ez elég volt ahhoz, hogy jól megalapozza román tudását. Soha nem szenvedett úgy a nyelvtan miatt, mint az osztálytársai, hanem kimondottan élvezi a nyelvet, másféle szabályait, hangzását, fordulatait: egy új világ nyílt meg előtte, amiben jól érzi magát. (demeter)