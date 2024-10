A vendég Sepsi-SIC kezdte jobban a tegnapi találkozót, Kanyó és Papp is távoli lövéssel veszélyeztette a temesváriak kapuját. A 3. percben majdnem előnyhöz jutott a hazai csapat, amikor a szabadrúgásból kapura bombázott labdát a gólvonalon álló Fábián ütötte szögletre. A folytatásban Máthis kísérlete még mellé ment, a 7. percben azonban játékosunkat oldalrúgásból hozták ziccerbe és közelről már nem hibázott (1–0). A 8. percben egy gyorsan elvégzett pontrúgás után Kanyó is beköszönt, így kétgólos előnybe kerültek a zöld-fehérek (0–2). A következőkben Kanyó és Mánya is próbálkozott a gólszerzéssel, majd a 13. percben szépített a Temesvári CFR. Akkor Czintos szabálytalankodott fölöslegesen a hatoson belül, a megítélt büntetőt Nemițanu értékesítette (1–2). A szépítő találat után magukra találtak a bánságiak, átvették a kezdeményezést és a 19. percben Ilaș fejesével egyenlítettek (2–2). A félidő utolsó ziccere Kanyó nevéhez fűződik, aki egy szép egyéni akció végén lőtt kapura, a labdát pedig a gólvonalról vágták ki a temesváriak.

A fordulás utáni első percekben Kanyó és Veress szintén kétszer kísérletezett távoli rúgással, a túloldalon pedig Ilaș lövését tolta szögletre a csereként beálló Korodi. A folytatásban mi próbálkoztunk többet és a mezőnyfölényünk a 36. percben érett góllá: Veress jobbról vágta kapu elé a labdát, amit Kanyó védővel a nyakában sarokkal továbbított a hálóba (2–3). Innen vészkapussal támadott a CFR, és a 40. percben Nemițanu laposan a rövid sarokba durrantott (3–3). A véghajrában kapkodva ostromolt a Sepsi-SIC, de a szentgyörgyi legények már nem tudtak újabb gólt szerezni, ezáltal maradt a hatgólos döntetlen. Újabb győzelmet engedett ki a kezei közül a háromszéki gárda, amely a tegnapi pontosztozkodás után a harmadik döntetlenét érte el ebben a szezonban.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 6. forduló: Temesvári CFR–Sepsi-SIC 3–3 (2–2).

Temesvár, Constantin Jude Sportcsarnok. Mintegy 100 néző. Vezette: Liviu Chița és Laurențiu Deaconu. Temesvár: Gurin–Pascoli, Nunes, Ilaș, Nemițanu (cserék: Vlad, Vaștag, Corlan, Levițchi, Priala, Astafei, Silva). Edző: Robert Lupu. Sepsi-SIC: Papp–Fábián, Kanyó, Mánya, Veress (cserék: Ilyés, Rendi, Kusztos, Máthis, Gáll, Czintos, Korodi). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Silva (12.), Nunes (14.), Priala (39.), illetve Czintos (13.), Veress (39.). Gólszerzők: Nemițanu (13., 40.), Ilaș (19.), illetve Máthis (7.), Kanyó (8., 36.).