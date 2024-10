A céget indulása óta több ezer rendszer, huszonöt év gyakorlata, tapasztalata segíti abban, hogy a mindennapi kihívásoknak eleget téve sikeresen helytálljon a piacon. A cég munkaközössége jelenleg az ügyvezetővel együtt alig kilenc személyből áll, a fejlődést jelzi, hogy huszonöt esztendővel ezelőtt egy alkalmazottal indult. Az évforduló kapcsán beszélgettünk a cégalapítóval, valamint feleségével és cégtársával, Beke Csillával, a jelenlegi ügyvezetővel.

A kezdetek

Beke István Attila a kezdetekről, a cég indulásáról elmondta, már gyermekkorában megszerette az elektronikát, otthon műhelyt rendezett be magának, ahol kedvére barkácsolhatott. Annyira megszerette ezt a szakterületet, hogy 1999-ben felesége és édesapja biztatására céget alapított, amelynek a fő tevékenysége a tévé- és rádiójavítás volt, a biztonsági rendszerek csak távlati tervként szerepeltek. Ha a biztonsági rendszerekkel kezdte volna, éhen hal, hiszen annak még nem volt meg a piaca.

Egy kolléga, két kolléga, és beindult a vállalkozás. Egy idő után annyira fejlődött a cég, hogy alapítója azt érezte, az „aktatáska-iroda” már nem elég, szükség van segítőre, aki az egyre több papírmunkával foglalkozzék. Meggyőzte közgazdász feleségét, hogy hagyja ott a Secuianát, ahol felelős munkakörben dolgozott, és üzlettársként segítse az ő munkáját a magánvállalkozásnál, sikeresen megosztva kettőjük között a munkaköröket.

– Annyiban volt szerencsém – fűzte az elmondottakhoz Beke Csilla –, hogy műszaki beállítottságú vagyok, de a technikai tudásom nagyon is hiányos volt, mivel én tanítóképzőt, majd Bukarestben közgazdasági egyetemet végeztem, aztán pénzügyi menedzsmentből mesteriztem, ami nem bizonyult elégnek egy biztonságtechnikai cég vezetéséhez. A székely ember mentalitásával is fel kellett venni a harcot, hiszen sokan nehezen képzelték el, hogy nő létemre biztonságtechnikai céget irányítok. Előbb tehnikusi vizsgát kellett tennem, majd amikor Resicabányán sikeresen letettem a kockázatfelértékelő vizsgát, éppen húsz férfival együtt vizsgáztam, és legtöbbjük belügyes volt, én voltam az egyedüli nő. Ha az ember meg akar tanulni valamit, és megtetszik neki az a szakterület, akkor meg tudja csinálni.

Munkában a cég szerelői

– A körülmények is úgy hozták, hogy muszáj volt Csillának belerázódnia a cégvezetésbe – mondotta Beke István Attila –, mivel 2014-ben volt egy csúnya autóbalesetünk, melyben sajnos egyik munkatársunk elhunyt, én pedig nyolc hónapig ágyban feküdtem. Aztán következett 2015. december elseje, amikor koholt vádak alapján letartóztattak, előzetes fogságba kerültem, és hosszabb időre el kellett hagynom a céget. Letartóztatásom után a titkosszolgálat közbelépésére a rendőrség még a gyanúsítási fázisban azonnal elvette a biztonságtechnikai engedélyemet, Csillának kellett megszereznie. Azóta nem én vagyok a főnök, csupán a cég egyik alkalmazottjaként végzem a dolgomat, azt csinálom, amihez értek és amit szeretek. Nekifogtam például autókulcsokat készíteni, távirányítókat javítani, android lejátszókat beszerelni. Ha keserű iróniával is, de köszönöm a román titkosszolgálatnak, hogy közbenjártak annak érdekében, hogy cégünk tevékenysége bővüljön...

Szembenézni a problémákkal

Arra a kérdésünkre, hogy egy negyedszázad alatt miként változott a biztonságtechnika, illetve annak piaca, Beke Csilla elmondta, ha kezdetben az autó- és lakásriasztók voltak a slágerek, majd következtek a kaputelefonok és a térfigyelő rendszerek, most már az automatizálás a sláger, az integrált megoldásokat keresik. Ezért nap mint nap kell tanulni ahhoz, hogy a technológiai fejlődéssel lépést lehessen tartani. Akár egy év alatt is bekövetkezhet a lemaradás, ezért mindig nagy hangsúlyt fektettek az állandó tanulásra, mind a tulajdonosok, mind pedig az alkalmazottak továbbképzésére – véli az ügyvezető. Ezért is sikerült átvészelniük a 2008-as, és remélik, a jelenlegi válságot is. „A vállalkozói lét a problémákkal való folyamatos szembenézést, illetve azok megoldását jelenti. Az elmúlt 25 év alatt megértettük, hogy a vállalkozásunk tükröt tart nekünk, kik vagyunk, mire vagyunk képesek, tudunk-e szakmailag fejlődni” – fogalmazott Beke Csilla.

Csapatmunka

– Mindez persze csak akkor működik, ha csapatban dolgozunk, az első számú szempont a kollegia­litás – hansúlyozta Beke Csilla. – Úgy próbáljuk kezelni embereinket, hogy a versenyképesség előnye bennünk, emberekben, a csapatjátékban rejlik, amivel többek tudunk lenni, ahol a főnök is részt vesz a munkában, és mindenkit emberszámba vesz. Az évek során egy kiváló, összeforrott csapat alakult ki. Ezúton is köszönöm a csapatunknak az eredményességet, a hatékonyságot, elkötelezettséget, hogy mindig tudják: a leghitelesebb reklám a felhasználó pozitív visszajelzése. Azokkal, akik elmentek a cégtől, megmaradt a baráti kapcsolat, a jó viszony, köszönettel tartozunk nekik. Mi nem kerestük túl magunkat az elmúlt huszonöt évben, viszont nagyon sokat kaptunk kitartásból és segítségből még a nehéz hat esztendő alatt is, amikor beszállítóink, ismerve minket, hosszabb határidőkkel segítettek, hogy átvészeljük életünk nehéz időszakát.

Jövőbeli terveikről is megkérdeztük a Beke házaspárt. Elmondásuk szerint folytatni szeretnék a cég eddigi tevékenységét, amelyet fejleszteni óhajtanak, és továbbra is hozzá szeretnének járulni az emberek biztonságához. Hitvallásuk: tisztességes, becsületes munkának mindig lesz helye a piacon!