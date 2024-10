Zene

Klasszikusgitár-koncert. Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban október 18-án, pénteken 19 órától a Plugor Sándor Művészeti Líceum gitárszakos diákjai koncerteznek: Millye Bence, Kincses András, Papp Csenge Dorottya, Ivánitzki Dániel, Kakasi Zsuzsanna és az Árpeggio Gitárzenekar. Szaktanár: Kakasi Zsolt. Szombaton 18 órától fellép Beke István Ferenc gitárművész, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia gitárszakos tanára. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén (Olt utca 6. sz.) naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

CANDLEGLOW CASTLE. Október 19-én, szombaton a miklósvári Kálnoky-kastély falai között folytatódik a népszerű Candleglow Castle koncertsorozat, a felcsendülő dallamok a filmek varázslatos világába repítenek, ahol a jazz ritmusai ötvöződnek a mozi ikonikus zenéivel Gáspár Csaba hegedű- és Kertész János zongorajátéka révén. A 16 órától proseccóval egybekötött koncertre a belépés 150 lej, a 19 órai koncertre, amelyet vacsora mellett hallhat a közönség, 300 lej. Jegyvásárlás az eventim.ro oldalon.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér előtt) William Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor. Szombaton 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik-Kovács Viktor: Jégtorta, rendező: Szilvay Máté.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház műsorán október 18-án, pénteken 19 órától: Pappa mia!, rendező-koreográfus: Fehér Ferenc. Vasárnap 19 órától Six out of Seven (koreográfus: Eoin Mac Donncha) a Háromszék Táncstúdióban.

Könyvbemutató

Kovászna. Ma 17 órától a kovásznai Művelődési Központban bemutatkozik a 7 Krajcár Kiadó, meghívott Benke László író, szerkesztő.

Sepsiszentgyörgy. A Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-lutheránus Egyházközség és a Zalánpatak Falumúzeumért Egyesület szervezésében október

18-án, pénteken 18 órakor a sepsiszentgyörgyi evangélikus templom alagsori gyülekezeti termében bemutatják Frigyesy Ágnes Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró, fotóriporter Legyen meg a te akaratod – Embermentés a Gulágon és Burg Kastlban című könyvét. Közreműködik: Lukácsy Katalin Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett színművész, Béres Ferenc- és miniszteri életműdíjas előadóművész.

Előadás

Tudástár. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ dísztermében a Tudástár-rendezvények részeként ma 18 órától Nagy Péter tart előadást Nők a tudományban címmel.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ok­tóber 18-án, pénteken 18 órától a bábszínház sepsiszentgyörgyi stúdiótermében a sSOHA, Daróczi Klarissza egyéni előadása látható (r. Hatházi András), ajánlott életkor 14+. Vasárnap 18 órától A kis herceg bábos csillagmese tekinthető meg (r. Fodor Orsolya), ajánlott életkor: 6+. Érdeklődni, foglalni a 0754 409 940-es telefonszámon lehet Szabó Emesénél. Jegyár: 10 lej.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház műsorán ma: 16.30-tól Mágikus állatok iskolája (magyarul beszélő), 16.45-től Barátom, a pingvin (románul beszélő), 18.15-től Joker: Kétszemélyes téboly (román feliratos), 18.30-tól A tengert ígérő mester (román feliratos), 20.15-től Három kilométer a világ végéig (román filmdráma), 20.45-től Hétvégi hajsza (román feliratos).

DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG. A sepsiszentgyörgyi Művész moziban október 19-én, szombaton 11 órától tartják a IV. Kaptár Dokumentumfilm-szemle díj­átadó ünnepségét.

140 éves a kovásznai református férfidalárda

A Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség október 19-én, szombaton hagyományos kórustalálkozóval ünnepli az Antal Ernő kántor, karnagy által vezetett református férfidalárda fennállásának 140. évfordulóját. A találkozó 16 órakor áhítattal veszi kezdetét a temetőben az elhunyt kórustagok kopjafájánál, majd 17 órától a belvárosi templomban az ünneplő dalárda mellett fellép a Székelytamásfalvi Férfikórus, a Pákéi Református Egyházi Dalkör, a keresztvári Fekete Lajos Férfikórus, a Kovászna-Vajnafalvi Református Egyházközség Hozsánna Kamarakórusa és a Kézdivásárhelyi Hálaadás Református Dalárda. Ezt követően emléklapok átadására kerül sor, majd a résztvevők fejet hajtanak a mindenkori kórustagok tiszteletére-emlékére állított kopjafánál a templomkertben. Az eseményt ünnepi vacsora zárja. (b. j.)

Székelyföld Napok

Az október 20-ig tartó Székelyföld Napok háromszéki programjai: ma 19 órától film­vetítés a köpeci református imaházban a IV. Kaptár Dokumentumfilm-szemle keretében ♦ Vargyason 19 órától a művelődési házban a Háromszék Táncegyüttes Lúdas Matyi című előadása ♦ Baróton a művelődési házban 19 órától koncert: BRVLG – Bordalok útján.

Hitvilág

SEPSISZENTGYÖRGYI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG. Ma 18 órától az unitárius egyház tanácstermébe bibliaműhelyre várja az érdeklődőket Nagy Norbert segédlelkész.

REFORMÁTUS VÁRTEMPLOM. Interaktív vetített előadásra várják ma 18 órakor az érdeklődőket a vártemplom új gyülekezeti termébe. A Biblia titkai sorozat célja, hogy mélyebb betekintést nyújtson a Biblia világába.

TÍZÉVES A KOVÁSZNAI MAGZAT KERESZTÚTJA. Kovásznán a Tímár utca 39/C szám alatt október 19-én, vasárnap 11 órától megünneplik a meg nem született gyermekekért tíz éve létrehozott, a Pro Vita Hominis magzatvédő társaság által működtetett emlékparkot. A program: 11 órától elvégzik a Magzat Keresztútját, amelyet Vida Izabella, Andrei Mária, Bencze Júlia, Bencző Angéla és Pakot Bernadett vezet; 12 órától a szabadtéri oltárnál szentmisét mutat be Tódor Attila kézdiszentkereszti plébános; 13 órától az emlékpark eltelt tíz évéről dr. Kovács Zita számol be; 14.30-tól ebéd a Fakabát vendéglőben. A zenei szolgálatot Steckbauer István és Csilla, illetve Hamar Attila végzi.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás ma 8 és 15 óra között Sepsiszentgyörgyön a Kulakert utcában.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Kézdimárkosfalván, Kézdimartonfalván és Hatolykán, pénteken Kézdiszentkereszten és Bélafalván. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Munkálatok miatt október 18-ig naponta 8 ás 15 óra között szünetel az áramszolgáltatás Kézdisárfalván. Javítási munkálatok miatt október 18-án, pénteken 8 és 15 óra között szünetel az áramellátás Sepsiszentgyörgyön a Puskás Ferenc, a Forrás és a Gaál Sándor utcában.

EMLÉKTÚRA. A háromszéki EKE október 19-én, szombaton tartja 19. Dénes István-emléktúráját a Vargyas-szorosban a következő útvonalon: Alsó vízkelet, Kőcsűr (630 m), Farkasösvény, Széchenyi-szirt (653 m), Kőmező kilátó (757 m), Pionírok ösvénye, Orbán Balázs-barlang (megemlékezés és koszorúzás az emléktáblánál). Szalonnasütés is lesz. Indulás Sepsiszentgyörgyről 8 órakor a Sugás Áruháztól személyautókkal, 9 órakor Barótról. Túravezető: Dukrét Lajos.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (telefon: 0367 412 103) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Dr. Farkas Orsolya szájsebész szakorvos október 19-én és 20-án ügyeletet vállal az Oral Care rendelőben, a Sport utca 3. szám alatt. Fogászati vagy szájsebészeti sürgősség esetén hívja a 0770 465 161-es vagy 0267 708 465-ös telefonszámot.