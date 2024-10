Zelenszkij bemutatta győzelmi tervét

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Oroszország nem keresi a tisztességes békét, „az agresszor állam vezetője, Vlagyimir Putyin megőrült, és háborút akar”. Szerinte az orosz elnök nem fog megváltozni, senkire se hallgat. Ukrajnának és partnereinek ezért együtt kell megváltoztatniuk a körülményeket, hogy a háború véget érjen, hogy az Oroszországi Föderáció békére kényszerüljön – szögezte le.

Az új béketerv első és „nagyon fontos” pontja Ukrajna csatlakozási meghívása a NATO-ba, méghozzá azonnal. „Ez jelent számunkra bizonyosságot arról, miként látják a partnerek Ukrajna helyét a biztonsági architektúrában” – tette hozzá. A második az ukrán védelem megerősítése és a háború oroszországi területekre történő további kiterjesztése. Ennek az elemnek van egy titkos alkalmazása – jegyezte meg az elnök. A harmadik pont az orosz agresszió visszaszorításáról szól. Ennek is van egy titkos része, amelyről csakis az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Olaszország vezetői tudhatnak – mondta. A negyedik pont Ukrajna stratégiai és gazdasági potenciáljának erősítéséről szól. Ehhez is tartozik egy titkos melléklet, amelyet Ukrajna csak az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak ad át, ez valamilyen megállapodás megkötését irányozza elő Kijev és partnerei között. Az ötödik pont a háború utáni időszakra készült. Eszerint fel kell használni az ukránok harctéri tapasztalatait a NATO és Európa egészének védelme érdekében. Kijev azt javasolja, hogy a háború után az amerikai hadsereget ukrán katonákkal váltsák fel Európában. Zelenszkij hangsúlyozta: ha most elkezdik végrehajtani győzelmi tervét, 2025-ben véget érhet a háború. Kifejezte meggyőződését, hogy terve megvalósítható, de ez a partnereken múlik.

A csütörtökön kezdődő kétnapos uniós csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számot ad Oroszország Ukrajna elleni háborújának fejleményeiről, és bemutatja győzelmi tervét – ezt már Charles Michel, az Európai Tanács elnöke jelentette be tegnap a tagállami vezetőknek szóló meghívólevelében. A tagállami vezetőknek konszenzusra kell jutniuk az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog elveire alapozó békekezdeményezés körül – hangsúlyozta. Kifejezte abbéli reményét, hogy a tagállamok a hét legfejlettebb ipari ország alkotta csoport (G7) tagjaival együtt eleget tesznek júniusban vállalt kötelezettségüknek, miszerint az év végéig körülbelül 45 milliárd eurót adnak össze Ukrajna katonai, költségvetési és újjáépítési szükségleteinek támogatására.