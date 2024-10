Közreműködik: Lukácsy Katalin Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett színművész, Béres Ferenc- és miniszteri életműdíjas előadóművész.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szombaton 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik – Kovács Viktor: Jégtorta, rendező: Szilvay Máté. Október 21-én, hétfőn és 23-án, szerdán 19 órától a nagyteremben Eugène Labiche: A Lourcine utcai gyilkosság (rendező: Barabás Árpád).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház műsorán: a Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától Pappa mia!, rendező-koreográfus: Fehér Ferenc; vasárnap 19 órától Six out of Seven (koreográfus: Eoin Mac Donncha).

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ma 18 órától a bábszínház sepsiszentgyörgyi stúdiótermében a sSOHA, Daróczi Klarissza egyéni előadása látható (r. Hatházi András), ajánlott életkor 14+. Vasárnap 18 órától A kis herceg bábos csillagmese tekinthető meg (r. Fodor Orsolya), ajánlott életkor: 6+. Érdeklődni, foglalni a 0754 409 940-es telefonszámon lehet Szabó Emesénél. Jegyár: 10 lej.

Kiállítás

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 18 órakor a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban Erdővidéki fénykoszorú címmel nyílik kiállítás Bodosi Dániel emlékére.

SEPSISZENTGYÖRGY. A Mikó család tárgyi emlékei kiállítás november 12-éig látogatható Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium múzeumtermében a következő program szerint: hétfőn, szerdán, pénteken 10–12, kedden és csütörtökön 11–13 és 17–18 óráig.

Tánc

TÁNCHÁZ. Táncházba várják a fiatalokat és időseket ma 18 órától Szörcsén a kultúrotthonba. Oktatók: Fákó Alpár és párja, Zsófia, zenél a Finom zenekar.

Zene

Klasszikusgitár-koncert. Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban ma 19 órától a Plugor Sándor Művészeti Líceum gitárszakos diákjai koncerteznek: Millye Bence, Kincses András, Papp Csenge Dorottya, Ivánitzki Dániel, Kakasi Zsuzsanna és az Árpeggio Gitárzenekar. Szaktanár: Kakasi Zsolt. Szombaton 18 órától fellép Beke István Ferenc gitárművész, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia gitárszakos tanára. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén (Olt utca 6. sz.) naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

CANDLEGLOW CASTLE. Október 19-én, szombaton a miklósvári Kálnoky-kastélyban folytatódik a népszerű Candleglow Castle koncertsorozat, a felcsendülő dallamok a filmek varázslatos világába repítenek, ezúttal a jazz ritmusai ötvöződnek a mozi ikonikus zenéivel Gáspár Csaba hegedű- és Kertész János zongorajátéka révén. A 16 órától proseccóval egybekötött koncertre a belépés 150 lej, a 19 órai koncertre, amelyet vacsora mellett hallhat a közönség, 300 lej. Jegyvásárlás az eventim.ro oldalon.

A PS:ALTER kolozsvári zenekar október 20-án, vasárnap 19 órakor a sepsiszentgyörgyi Bábel Kiskultúrban bemutatja legújabb, Változatok című albumát. Jegyár: 25 lej.

KONCERT ZABOLÁN. A zabolai Mikes-birtok Luxusistállójában október 20-án, vasárnap 18 órától Uliszeszre várva címmel show-elemekkel megtűzdelt koncertre (román nyelven) várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött (reservations@zabola.com, 0724 003 658).

VENDÉGELŐADÁS. A Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda tagkórusként október 18–20. között részt vesz a 2024-es Száztagú Székely Férfikórus Találkozón, mely alkalomból az összesített férfikar megalakulásának 10. évfordulóját ünneplik gálahangversennyel. Székelyudvarhelyen a művelődési házban szombaton 18 órától, vasárnap Zetelakán a római katolikus templomban a 10.30-as szentmisén adnak koncertet.

Mozi

A Művész mozi programja elérhető az arta.cityplex.ro honlapon.

DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG. Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban október 19-én, szombaton 11 órától tartják a IV. Kaptár Dokumentumfilm-szemle díjátadó ünnepségét, melyen a legkiemelkedőbb alkotásokat díjazzák és bemutatják a szemle nyertes alkotását. Citerán közreműködik Fekete Hunor.

Hitvilág

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében az Elengedéseink önleltáros nyitott csoportba várja az érdeklődőket.

TÍZÉVES A MAGZAT KERESZTÚTJA. Kovásznán a Tímár utca 39/C szám alatt október 19-én, szombaton 11 órától megünneplik a meg nem született gyermekekért tíz éve létrehozott, a Pro Vita Hominis magzatvédő társaság által működtetett emlékparkot. A program: 11 órától elvégzik a Magzat Keresztútját, amelyet Vida Izabella, Andrei Mária, Bencze Júlia, Bencző Angéla és Pakot Bernadett vezet; 12 órától a szabadtéri oltárnál szentmisét mutat be Tódor Attila kézdiszentkereszti plébános; 13 órától az emlékpark eltelt tíz évéről dr. Kovács Zita számol be; 14.30-tól ebéd a Fakabát vendéglőben. A zenei szolgálatot Steckbauer István és Csilla, illetve Hamar Attila végzi.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20 és 6 óra között a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (telefon: 0267 315 136) teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől Dózsa György utcai Ambrózia II., Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akció­ja során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Kézdiszentkereszten és Bélafalván, hétfőn Kézdiszentléleken. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Munkálatok miatt ma 8 és 15 óra között szünetel az áramszolgáltatás Kézdisárfalván. * Javítási munkálatok miatt ma 8 és 15 óra között szünetel az áramellátás Sepsiszentgyörgyön a Puskás Ferenc, a Forrás és a Gaál Sándor utcában.

EMLÉKTÚRA. A háromszéki EKE október 19-én, szombaton tartja 19. Dénes István-emléktúráját a Vargyas-szorosban a következő útvonalon: Alsó vízkelet, Kőcsűr (630 m), Farkasösvény, Széchenyi-szirt (653 m), Kőmező kilátó (757 m), Pionírok ösvénye, Orbán Balázs-barlang (megemlékezés és koszorúzás az emléktáblánál). Szalonnasütés is lesz. Indulás Sepsiszentgyörgyről 8 órakor a Sugás Áruháztól személyautókkal, 9 órakor Barótról. Túravezető: Dukrét Lajos.

UZONI TERMÉSNAP. Október 19-én, szombaton 10–21 óráig termésnapot tartanak Uzonban. Kisállat-simogató, gyermekfoglalkozások, tökfaragás és töklámpások felvonulása mellett koncert, faültetés, filmvetítés, táncház, valamint helyi kézműves termékek kiállítása várja az érdeklődőket, a Mohos Fotóklub szabadtéri tárlatát a központi parkban lehet megtekinteni. Részletes program: Facebook/Uzoni Polgármesteri Hivatal.

KOVÁSZNÁN hagymányos- és helyitermék-vásár lesz október 20-án, vasárnap 9–15 óráig a Sétatéren.