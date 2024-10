Újabb kiváló hétvégét tudhatnak maguk mögött a háromszéki csapatok a harmadosztályú bajnokságban, ugyanis a nyolcadik fordulót is győzelemmel zárták. A Kézdivásárhelyi SE hazai pályán 2–0-ra diadalmaskodott a CSM Râmnicu Sărat felett, így az Aerostar Bacău vereségét kihasználva élre ugrott a táblázatban. A Sepsi OSK II. kiegyenlített küzdelmet követően Bujdosó Szilárd ráadásban szerzett góljával 1–0-ra megnyerte a CSM Adjud elleni idegenbeli mérkőzést.

A Sinkovits Stadionban a találkozó első lehetőségét a vendégek jegyezték, a 4. percben Andrei Ignat erőteljes lövését Mihai Butuza bravúrral védte. Ezt követően a házigazdák uralták a játékot, többet birtokolták a labdát és számos helyzetet kialakítottak: Iulian Nechita az első negyedórában kétszer is vezetést szerezhetett volna a kézdivásárhelyi csapatnak, azonban a befejezéseket elhibázta. Gergely Alpár kísérletét szögletre tolta a vendég kapus, aztán Rareș Cranțea gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A ráadásban Raul Drugă szabadrúgását még magához ölelte a Râmnicu Sărat hálóőre, aki nem sokkal később már tehetetlen volt, ugyanis Gergely beadása után Nechita közelről a bal alsóba fejelt (1–0). Szünet után szintén a céhes városi együttes akarata érvényesült, ezáltal a 73. percben növelte előnyét, Cranțea remek előkészítését követően Nechita külsővel a jobb alsóba továbbított (2–0). A hátralévő időben akár nagyobb is lehetett volna a különbség, viszont Gergely senkitől sem zavartatva nem találta el a kaput, majd kisvártatva Fábián Róbert is mellé gurított. Liviu Ne­goiță legénysége megérdemelten diadalmaskodott, így a táblázat első helyéről vághat neki az odavágó-sorozat utolsó fordulójának.

3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 8. forduló: Kézdivásárhelyi SE–CSM Râmnicu Sărat 2–0 (1–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Marius Spinu (Bukarest). KSE: Butuza (Csíki, 60.) – Rusu, Albu, Neamțu, Gajdó, Drugă, Barta, Fábián (Bandi, 89.), Cranțea (Dobos, 79.), Nechita (Clinciu, 79.), Ger­gely (Veres, 89.). Edző: Liviu Negoiță. Râmnicu Sărat: Șerban (Râpeanu, 46.) – Puiu, Ignat, Tănase (Bătrînu, 19. és Alexandru, 46.), Tănăsele (Micu, 72.), Oprea, Danciu (Ionescu, 78.), Calotă, Song, Ioniță, Socol. Edző: Marius Tîrîlă. Gólszerző: Nechita (45+2., 73.). Sárga lap: Gajdó (23.), Clinciu (90+1.), illetve Oprea (87.), Calotă (88.).

További eredmények: CSM Adjud–Sepsi OSK II. 0–1 (gólszerző: Bujdosó Szilárd 90+3.), FC Unirea Brăila–Voința Limpeziș 4–0, FC Viitorul Onești–Sporting Liești 1–4, Unirea Braniştea–Aerostar Bacău 3–0.

A táblázat:

1. Kézdivásárhely 6 1 1 18–6 19

2. Bacău 6 0 2 14–9 18

3. Braniştea 5 2 1 21–6 17

4. Lieşti 5 1 2 16–8 16

5. Sepsi OSK II. 5 0 3 11–5 15

6. Râmnicu Sărat 4 0 4 8–11 12

7. Adjud 2 0 6 9–13 6

8. Onești 2 0 6 6–18 6

9. Brăila 1 0 7 10–24 3

10. Limpeziş 2 0 6 6–19 0

A kilencedik forduló programja: * október 25.: CSM Râmnicu Sărat–FC Unirea Brăila (15 óra), Aerostar Bacău–Kézdivásárhelyi SE (15 óra), Sepsi OSK II.–Unirea Braniştea (15 óra) * október 26.: Sporting Liești–CSM Adjud (15 óra), Voința Limpeziș–FC Viitorul Onești (15 óra).