Új buszokra a Sepsi metropolisz-övezetet alkotó önkormányzatok fognak pályázni, az erre vonatkozó határozatokat már több községben is elfogadták, mondta az elöljáró sajtótájékoztatóján. A 2020-ban megválasztott sepsiszentgyörgyi tanács hétfőn tartandó utolsó, rendkívüli ülésén a metropolisz-övezet mobilitási tervét tűzi napirendre, erre is szükség van a pályázathoz.

Az elmúlt hetekben a társulás nagyjából rögzítette az új útvonalakat, hogy hány busz induljon, mikor, honnan és hová, és 16 járatban állapodtak meg, amelyek 60–70 fővel számolva naponta mintegy ezer utast visznek-hoznak Sepsiszentgyörgyre, és nem csupán a környékbeli falvakból, hanem Sepsibükszádról is. Nagy részük most is (magántársaságok által üzemeltetett) buszokkal, esetleg személygépkocsival ingázik munkába, Antal Árpád reményei szerint azonban mind többen fognak áttérni a színvonalasabb önkormányzati szállításra, és 2026-tól már csak a metropolisz-övezet buszai közlekednek majd a térségben, sőt, autóval is kevesebben jönnek a városba, hiszen már most sokan panaszkodnak arra, hogy nehéz parkolóhelyet találni.