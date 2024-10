A kézimunka megunhatatlan

Mindig van mit tanulni – állítja Vinkler Aranka körvezető. A kör a római katolikus egyház Pro Populo Egyesületének támogatásával működik, a mintákat pedig a Székely Nemzeti Múzeum gyűjtéseiből kapják, de általában újratervezik, mai igényekhez igazítják őket. Többnyire a maguk gyönyörűségére, illetve a család és a barátok számára varrnak vagy fűznek gyöngyöt a hölgyek – a körnek 29 aktív tagja van, még Csernátonból és Kovásznáról is örömmel járnak be az összetartó kis közösségbe –, vásárba nem járnak, de évente szerveznek kiállításokat (az utóbbi időben a Szent György Napokon is), ezek látogatóiból még kerül vevő egy-egy munkára. A múlt heti táborban a jövő évi tárlat kollekcióját állították össze, a megkezdett darabokat aztán otthon vagy a heti varródélutánokon fejezik majd be.

A Szorgos kezek a magyarországi Népművészeti Egyesületek Szövetségének is tagja, és a magyar kormány támogatásával létrejött, nagy népszerűségnek örvendő A szakkör programba is bekapcsolódtak. Terveik között pedig még több fiatal és gyermek bevonzása szerepel, hogy továbbadják a szép kézimunka szeretetét, a közös munkálkodás élményét, a felhalmozott tudást és mindannyiunk örökségét.