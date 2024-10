Felsőrákosi óriáspöfeteg

A felsőrákosi Székely Miklós a napokban 1600 grammos pöfeteget talált az udvarán. Mint mondotta, gyermekkorában, majd felnőttként is sokat járta az erdőt – közel tizennyolc esztendeig a közbirtokosság alelnöke is volt –, de ekkorát még sosem talált.

Elmesélése szerint kora délután kéményt javított, amikor arra lett figyelmes, hogy a kút mellé vetett lucernában valami nagy darab fehér van. Előbb azt hitte, fehér macska bújt oda, de mivel idő múltával sem mozdult, odament, hogy jobban szemügyre vegye, csak nem egy elpusztult állat az. Akkor derült ki, dehogy macska, bizony gomba az! Meg is örvendett neki, mert családja nagyon szívesen fogyasztja a gombafélét. „Rákoson nem ritkaság pöfetegbe botlani, magam is találtam többször is, de ekkorát még nemhogy nem kaptam, de másnál sem láttam. Mi általában vékony szeletre vágjuk és prézlisen kirántjuk, máskor puliszkalisztbe forgatva fogyasztjuk, de tokánynak is kiváló. Minden bizonnyal ezt is többféleképpen fogjuk elkészíteni, mert egyszerre ekkorát meg sem tudunk enni” – mondotta.