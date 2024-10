Hatékony forrásgyűjtés

– A Civil Licit (hivatalosan giving circles vagy circle of donors) egy nagyon hatékony forrásgyűjtési forma, amelyet lassan 12 éve működtet Háromszéken a HKA. Hogyan kezdődött mindez?

– 2011-ben Kolozsváron a közösségi alapítványok szakmai fórumán mutatták be először a módszert, amely már akkor nagyon megtetszett, így én is jelentkeztem abba a csoportba, amely érdeklődést mutatott a módszer használata iránt. Az ARC (a kolozsvári Közösségi Kapcsolatokért Egyesület, a közösségi alapítványok mozgalmának koordinátora Romániában) intenzív felkészítést biztosított számunkra, még Londonba is elvittek és a helyszínen is megtapasztalhattuk az adományozói körök módszerének hatékonyságát. Fantasztikus élmény volt, a Szent Pál Katedrális alagsorában szervezték meg az eseményt, rövid másfél óra alatt közel harmincezer font gyűlt össze adományokból három civil projektre. Hazatérve mi is útjára indítottuk a mozgalmat, Civil Licit néven 2012-ben szerveztük meg az országban is elsőkként az első eseményt a megyében. Azért választottuk ezt a nevet, mert úgy éreztük, hogy jobban kifejezi a lényeget, mintha a hivatalos megnevezést használnánk (adományozói kör).

– Ezek szerint van egy szervezet, amelynek sajátja a módszer és felel a nemzetközi terjesztésért?

– Igen, a szakmai bonyolító a The Funding Network elnevezésű londoni szervezet, amely az alapító Fred Robbey által kezdeményezett módszert 2002-ben indította el szervezett formában, és azóta világviszonylatban több mint 25 millió dollár értékben gyűjtöttek adományt több tízezer civil projekt számára. Minthogy jogvédett módszerről van szó, szerződéses formában használható, ez biztosítja azt, hogy Ausztráliától Johannesburgig vagy Londontól Bukarestig mindenütt egységes módszertan alapján zajlik a gyűjtés, betartva ugyanakkor a jogtulajdonos szervezet népszerűsítési követelményeit.

– Hogyan terjedt el ez a módszer Romániában?

– Amint említettem, az ARC tette hozzáférhetővé a közösségi alapítványok számára az ismereteket. Akkoriban még csak hat ilyen szervezet működött az országban, köztük a HKA, most már 17-re nőtt a számuk. Ezt követően pedig keretszerződést kötött a TFN-nel, és így a közösségi alapítványok hivatalosan is használhatják mint gyűjtési módszert. Elszámolási kötelezettségünk van az ARC felé, minden alkalommal jelezni kell, ha használjuk a módszert és tájékoztatnunk kell őket az eredményekről. Az ARC az országos összesített adatokat továbbítja a TFN felé, így válnak ismertté az elért eredmények világviszonylatban.

– Mi a módszer lényege?

– Fred Robbey aukciókat szervezett, és mint filantróp személyiség kitalálta, hogyan ötvözze a kettőt, vagyis az aukció módszereit a civil projektek támogatásával. Természetesen, vannak eltérések, hiszen nem műtárgyakra folyik a licit, hanem közösségi projektekre, de a gyűjtés egy kicsit így is hasonlít az aukciók hangulatára, ugyanis a bemutatott projektre licitálnak, azaz felkínálnak egy-egy adott összeget. Ezek az összegek mind a projekt alapjába gyűlnek.



Helyben hasznosuló támogatás

– Visszatekintve, a közel 12 év alatt ennek a módszernek a használata milyen eredményeket hozott?

– Minden esetben sikerélmény volt, függetlenül attól, hogy huszonöten vagy éppenséggel háromszázan vettek részt a liciten. A lényeg a közös vállalás és ennek a közösségi megtapasztalása. Soha nem fordult elő, hogy a célösszeget ne értük volna el, sőt, a felajánlott támogatás minden esetben meghaladta azt. A legtöbb Civil Licitet Sepsiszentgyörgyön szerveztük, de volt ilyen megmozdulás Kézdivásárhelyen is. Igyekeztünk megszólítani a közösséget, az alsó licithatárral ösztönözni kívántunk mindenkit, aki szerette volna kipróbálni és részesülni az élményben, így akár 50 lejjel is beszállhatott bárki a licitbe. Ami a számszerű eredményeket illeti, összességében közel kilencszázezer lejt gyűjtöttünk ezzel a módszerrel, egészen pontosan 883 260 lejt 33 civil szervezet 38 projektjére. Többek közt ezzel a segítséggel indult útjára a TedX, így készült el az EMI Kisokosa, újult meg a 100 km hosszú Sepsizöldút vagy a Mikó Lányok Feredője Bálványoson, lettek taposók a kicsi Mikó udvarán. Nehéz felsorolni mindent, hiszen olyan sok valósult meg, köztéri alkotástól táborokig, idősek karácsonyától gyermekprogramokig. Vannak szevezetek, amelyeknek többször is gyűjtöttünk, mint a Diakónia Alapítvány vagy Caritas, illetve a Kovászna Megyei Vöröskereszt, de leginkább az jellemző, hogy nagyon változatos és szerteágazó azoknak a civil szervezeteknek a tevékenysége, amelyek projekteket mutattak be Civil Liciten a beválogatás eredményeképpen.

A gyűjtés hatékonyságára más jótékonysági szervezetek is felfigyeltek, így a Sepsiszentgyörgyi Rotary Klubnak három alkalommal gyűjtöttünk Rotary Bál keretében, kiváló eredménnyel.

– Milyen hatása lehet a helyi gazdaságra egy forrásgyűjtési és -felhasználási folyamatnak?

– Ha megnézzük a licit révén támogatott projekteket, nagyon sokféleképpen fordult vissza a támogatás a közösségbe. Programok, események, beszerzések, fejlesztések zajlottak, és ez természetesen kihat a helyi gazdasági életre is, hiszen mindezek megvalósulása szolgáltatások igénybevételét jelenti, legyen az utaztatás, étkeztetés, szoftverfejlesztés, anyagbeszerzés, tiszteletdíjak, belépők, élelmiszerek stb. Mondhatni, hogy a közel kilencszázezer lejes támogatás teljes egészében visszatérült a helyi gazdaságba.



Mire lehet idén licitálni?

– A novemberi akción milyen programokat tervez támogatni a Civil Licit?

– Idén a Park vendéglőben szervezzük meg a Civil Licitet, vacsorával egybekötött adománygyűjtés lesz. A rendezvény fővédnökségére gróf Kálnoky Tibort kértük fel. Két projektre gyűjtünk: a Nem térkép e táj! elnevezésű program célja, hogy az itt felnövő diákokkal értékeinek jobb megismertetése által megszerettesse a szülőföldet, és ezzel megerősítse a szülőföldhöz való ragaszkodásukat. Jól tervezett utakról van szó, amelyeknek tartalmazniuk kell természeti, kulturális, történelmi és gazdasági látnivalókat, valamint feltétel a jól felkészült kísérő is, aki az egynapos kirándulásokat irányítja. Iskolák pályázhatnak a megyéből, a kirándulások is Háromszéken zajlanak. A másik projekt a Szeretem a néptáncot! Életélmény nevű program, amely a tizedik évét ünneplő, Tőkés Csaba Zsolt és Edit nevével fémjelzett Kincskereső néptáncmozgalom további fejlődésének szükséges erőforrások előteremtéséhez igényel közösségi összefogást.

– A HKA immár több mint két évtizede aktív szereplője a háromszéki civil kezdeményezéseknek. Tudnánk egy rövid mérleget készíteni tevékenységéről?

– Ha csak azt vesszük, hogy a HKA 14 éve alatt 2,6 millió lej helyi szinten gyűjtött forrást fordított vissza közösségi célokra, már megérte foglalkozni vele. De ennél sokkal többről van szó. Tevékenységével az alapítvány mindvégig a helyi szintű összefogást és felelősségvállalást ösztönözte. A közösségi kártyával egy 40 ezres közösséget sikerült felépíteni, akik vásárlásaik útján gyűjtöttek közösségi célokra. Ennek köszönhetően 23 köztéri befektetés valósult meg a megye területén, mozgásparkok, játszóterek, okospad, sporteszközök stb. összesen 1,7 millió lej értékben, nem beszélve a helyi civil szervezetek programjai számára biztosított forrásokról, tehetséges gyermekeknek kínált ösztöndíjakról, vidéki családoknak adományozott őshonos gyümölcsfacsemetékről, diákoknak biztosított környezeti nevelésről, Olt-parti takarításról, erdőültetésről, helyi kampányokról, a tudatos vásárlói magatartás ösztönzéséről, felelős támogatási formák népszerűsítéséről – mindez a HKA programjainak sajátossága és célkitűzése is egyben.