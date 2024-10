Letette a hivatali esküt Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának ötödszörre megválasztott elnöke tegnap a testület alakuló ülésén, ugyanakkor a harmincból huszonhét tanácstag is, így, amint azt Ráduly István kormánymegbízott elkönyvelte, törvényesen beiktattatott a június 9-i helyhatósági választások eredményeként létrejött megyei önkormányzati testület. Az ünnepi alakuló ülésen városi polgármesterek, parlamenti képviselők és a megyeházának alárendelt intézmények vezetői is jelen voltak.

Az összhang a biztosíték

„Gloria victis – dicsőség a legyőzötteknek” – kezdte napirend előtti köszöntőbeszédét Ráduly István prefektus, utalva arra, hogy október 23-a az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója, nemzeti ünnep. Elmondta, az elmúlt 21 évben, de legalább 16-ban nemcsak a fejlesztésekben, hanem az emberi kapcsolatokban, intézményvezetők hozzáállásában, az itt élők jólétében is meglátszik a fejlődés. Többször hallotta Tamás Sándortól, hogy megteremtették az összhangot. Először nem értette, aztán rájött, az összhang a tartós fejlődés biztosítéka, ha mindenki egy irányba húzza a szekeret, a közösség előre tud lépni.

Az ülést a korelnök, Henning László János vezette le, őt a két legfiatalabb tanácstag, Tusa Adorján és Jancsó Balázs segítette.

Elsőként Tamás Sándor tette le a hivatali esküt az alkotmányra és bibliára tett kézzel, az eskü román szövege után magyarul is elmondta: Isten engem úgy segéljen! Példáját a többi magyar tanácstag is követte. Amint Sztakics István Attila főjegyző jelezte, a tanács harminc tagjából huszonnyolc mandátumot erősített meg a törvényszék, egy tag igazoltan hiányzott. A közgyűlésnek húsz RMDSZ-es, három szociáldemokrata (PSD), két liberális párti (PNL) tagja van, ketten a Románok Egységéért Szövetség (AUR) színeiben tették le az esküt. Egy RMDSZ-es hiányzott, két visszalépés okán egy RMDSZ-es és egy PNL-s mandátumát később igazolják.

Fotó: Facebook / Tamás Sándor

Cselekvő alakítói a szülőföldnek

Tamás Sándor székfoglaló beszédében elmondta: „Másokkal együtt, Bokor Tiborral 28 éve kezdtünk egy új, más típusú politizálást Kézdivásárhelyen, Antal Árpáddal pedig 16 évvel ezelőtt úgy jöttünk haza a bukaresti parlamentből, hogy tudtuk, mit szeretnénk. Ő Sepsiszentgyörgyön, én a megyében. Pontosan tudtuk, hogy nem könyvelői, hanem cselekvő alakítói akarunk lenni szülőföldünknek. 2016-tól Gyerő József Kovásznán, majd 2020-tól Benedek-Huszár János Baróton viszi ugyanazt a politikai és városfejlesztési szemléletet, amit korábban együtt megfogalmaztunk. 28 éve állok az első vonalban: 3 mandátumot parlamenti képviselőként, majd 2008-tól itthon, Háromszéken megyeitanács-elnökként szolgálom azt a közösséget, amelynek a bizalmából most újabb négy év munka kezdődhet el. 28 éve állok, jobban mondva állunk az élvonalban. Közösen végezzük a munkát a politikai családunk, az RMDSZ kötelékében és a hivatalon belül sok-sok kiváló kollégával, és még több baráttá vált munkatárssal. Úgyhogy az első szó a köszöneté. Köszönöm mindenekelőtt a háromszéki és erdővidéki embereknek, hogy ennyi idő alatttöretlenül bíznak bennünk” – hangsúlyozta. „Minden erőnkkel azon voltunk, hogy megteremtsünk egy társadalmi-politikai békét magyar–magyar és magyar–román tengelyen is, azon voltunk, hogy együtt tudjunk működni a székelyföldi megyékkel, és együtt tudjunk működni regionális partnerünkkel, Brassó megyével is. Így növeltük meg Háromszék lobbierejét – érvelt –, így vált még láthatóbbá megyénk és közösségünk: álmainkból így építhettünk kézzelfogható megvalósításokat. Munkánknak mindig erőt adott, hogy az RMDSZ kormányzati szerepvállalásával jelentősen nőttek a szülőföldünk számára elérhető fejlesztési források.”

Az újraválasztott elnök felidézte az eltelt mandátumok kihívásait és megvalósításait is. „A 2020–2024-es mandátumban már megedzetten vettük a sorozatos válságokat, számoltunk velük, megtanultunk kevesebből is többet kigazdálkodni, így az elmúlt négy év ismét az építkezés korszaka volt. A szomszédban dúló háború gazdasági hatása miatt sokszor térdre rogytunk, de nem torpantunk meg soha, haladtunk a megye legnagyobb összehangolt beruházásával: az erdővidéki úthálózat újjáépítésével. Folyamatosan fejlesztjük a megyei sürgősségi kórházat, a sáros-poros út helyett aszfaltos utat építettünk Nagyborosnyó és Bodzaforduló között, újjávarázsoltuk a Székely Nemzeti Múzeumot, új tüdőkórházat építünk a megyének.”

Fotó: Facebook / Tamás Sándor

„Alig 40 kilométerre tőlünk elkezdte működését a vidombáki repülőtér – folytatta Tamás Sándor –, amelynek megépítését mi Háromszékről is támogattuk a kezdetektől fogva. A felgyorsult utazás, a közlekedési infrastruktúra gördülékenyebbé tétele gazdasági fellendülést hoz: segíti a vállalkozókat befektetők vonzásával vagy épp a hozzánk beáramló vásárlóerő növekedésével. A más megyékkel összehangolt turisztikai kínálat nemcsak láthatóbbá teszi megyénket és Székelyföldet, hanem élhetőbbé is, főleg azok számára, aki éppen a turizmusból élnek. Feladatunk és szívügyünk a kultúra. Nemcsak a napi működést biztosítjuk, hanem intézményeinkkel együtt egy olyan minőségi kulturális erőteret alakítottunk ki, amely az egész Kárpát-medencére kisugárzik. Messze földön híres táncszínházunk, múzeumhálózatunk van, nem beszélve képzőművészeinkről és a tollforgató értelmiségi emberekről.”

„Nyilván az elmúlt 16 év ennél sokkal gazdagabb volt, tele örömmel és kihívásokkal, eredményekkel, és miért ne vallanánk be, kudarcokkal egyaránt. Mindegyik mandátum más volt, mondhatni: másképpen volt nehéz és másképpen volt könnyű. Ez, egészen biztos, hasonlóképpen lesz az elkövetkező négy évben is. Ne áltassuk magunkat! Arra lehet számítani – sorolta –, hogy a következő négy évben olyan új kihívásokkal fogunk szembenézni, amilyenekkel nem találkoztunk, de ahogy korábban is sikerült minden nehézséget leküzdeni, ezután is megbirkózunk vele. Nem tökéletes minden Háromszéken sem. Sok még a munka, sok még a feladat, van napi bosszúság elég, de mindent összevetve azt gondoljuk, hogy egyre jobb itthon, Háromszéken élni. Hál’ istennek egyre többen gondolják velünk együtt ugyanezt. Ebben a zűrzavaros világban az emberek értékelik, hogy itt, Háromszéken béke és biztonság van. Ezt akarjuk továbbra is fenntartani. Az elkövetkező időszakban nemcsak utat, hidat, kórházat akarunk építeni, hanem a hozzánk tartozó intézmények szolgáltatásainak minőségét fogjuk növelni. Tehát: jobb utat és jobb hidat akarunk építeni. Jobb kórházi ellátást akarunk biztosítani, jobban fogunk vigyázni a környezetünkre, bővebb lesz a kulturális kínálat. A mai naptól egy új csapattal nemcsak a munkát folytatjuk, hanem minőségibb munkát fogunk végezni, és az emberek elvárásaira jobban figyelünk. Hiszen végül is mi csak eszközök vagyunk azért, hogy mindannyian jobban éljünk szülőföldünkön.” Tamás Sándor ismételten megköszönte a bizalmat, és úgy zártra beszédét: Isten óvja Háromszéket, Székelyföldet!

Védekezünk, építkezünk

A korelnök szót adott Sepsiszentgyörgy polgármesterének is. Antal Árpád jelezte, Háromszék a mi szülőföldünk, vigyázunk rá. Épp a reggel terjesztette be valaki azt a törvénytervezetet, miszerint a fejlesztési régiókat megyévé kellene alakítani. Közigazgatási válság elé nézünk, s azt meg kell akadályozni. Továbbra is egyik kezünkkel védenünk kell szülőföldünket, a másikkal meg építkeznünk, mondotta. Végezetül azt kívánta, hogy Háromszék a világ legjobb helye legyen. Az ülés végén Ráduly István megállapította, hogy a megyei önkormányzat törvényes, és a kormány nevében jó munkát kívánt a testületnek.