Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TATÁR MAGDOLNA

(szül. BÁLINT)

életének 82. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait 2024. október 26-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4333284

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a kézdivásárhelyi INCZE ZOLTÁNRA és

INCZE (MÁRTON) OLGÁRA haláluk 29., illetve 2. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

2891

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

BÁLINT SZABOLCS ATTILÁRA, aki már négy éve nincs közöttünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szülei, testvérei

és fia, Zalán

1119488

Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk PÓKHÉ MELINDA MAGDOLNA magyar–román szakos tanárnőre halálának harmadik évfordulóján. Küzdött, míg tudott, míg volt ereje, de a végzet őt is utolérte. Pihenése legyen csendes, örök álma békés.

Szerettei

4333180

Mint egy gyertyaláng, lobban el az élet, / Mint gyors folyó, rohannak az évek. / A múltba visszanézve valami fáj, / Valakit keresünk, aki nincs már. / Temető csendje ad neki nyugalmat, / Szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk GAJDÓ DÁVIDRA halálának második évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

4333253

„Elmegy a test, és marad a lélek: emlékeztetője a múltnak, a szépnek, hűséges őrzője a nem múló fénynek.” Kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BRANDER LÓRÁNTRA halálának 23. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4333266

Immár négy éve, hogy szíved örökre megállt dobogni, feladtad a hősies harcot, melyet az életedért vívtál. Azóta mossák keserű könnyek arcunkat, azóta fáj a szívünk egyfolytában, nagyon. Vajon hol vagy most, hol keresselek, teszem fel a kérdést szüntelen, de megtaláltam a választ, azt hiszem. Itt vagy velem, a szívemben, itt tudom, mindig meglellek, innen el nem eresztelek. Szeretném, ha tudnád, szeretünk, és mindig szeretettel emlékezünk rád, mert ezt az egyet nem tudja tőlünk elragadni a halál. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk TAMÁS NOÉMIRE halálának negyedik évfordulóján.

Özvegye, Attila

és szerető hozzátartozói

4333276

Egy őszi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk, búcsú nélkül örökre elmentél. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

SÁNDOR MARGARETÁRA halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

4333288

Elfeledni téged nem lehet, / Csak megtanulni élni nélküled. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Örök hiányát érezve, fájó szívvel emlékezünk a székelytamásfalvi

id. GÁSPÁR ÁRPÁDRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4333290

A múltba visszanézve valami fáj, / Valakit keresünk, aki nincs már. / Temető csendje ad neki nyugalmat, / Szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a lécfalvi HAJDÓ ANNÁRA

(szül. TODOR) halálának első évfordulóján.

Szerettei

4333280

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. / Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, / Csak egyetlen fénysugarat hagytál: az emlékedet. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi SZÉKELY KLÁRÁRA halálának negyedik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4333277

Fájó szívvel, szeretettel

és tisztelettel emlékezünk a bölöni VAJDA LAJOS volt magyar csendőrre és nejére, VAJDA JULIANNÁRA

haláluk 14., illetve 12.

évfordulóján.

Szeretteik

4333279

Bús temető csendes susogása, / Oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. / Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Minket és mindent, amiért küzdöttél. // A jó Isten áldja meg drága jó szíved, / Angyalok simogassák dolgos két kezed. / Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, / Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. // Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívből szeretünk s nem feledünk téged. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

BERSZÁN TIBORRA halálának első évfordulóján. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4333282

Szívem mély fájdalmával emlékezem drága jó gyermekeimre, SZŐCS TIBORRA halálának harmadik évfordulóján és SZŐCS ATTILÁRA halálának 33. évében, valamint férjemre, SZŐCS JENŐRE halálának 14. évében. Nélkületek üres, bánatos a lelkem. Drága Szűzanyám, takard be szent palástoddal őket, az én szívem csak mellettük nyugszik meg. Örök álmotok

legyen nyugodalmas.

Szeretteik

4333291