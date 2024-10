Kampányszínjáték fő- és mellékszereplőkkel

Bizonyára az idő megszépíti az emlékeket, de úgy tűnik, nem volt még ennyire piszkos elnökválasztási verseny Romániában, mint a jelenlegi, és a jelöltek minősége sem toporgott még ily alacsony szinten. Pedig az igazi kampány még csak most kezdődik, péntek éjféltől, de az indulatok máris magasra hágtak, s csak találgathatjuk, mi jön még ezután.

Bohózatba illő az is, amit a közvélemény-kutató cégek elművelnek. Sorra jelennek meg afelmérések, olyan eltérésekkel, melyek messze túlnőnek minden hibahatáron. Persze tudjuk, aki a zenészt fizeti, az rendeli a nótát, de mégis abszurd, hogy egyik nap Nicolae Ciucă 7,8 százalékon áll, pár nappal később (naná, hogy a saját pártja által rendelt kutatásban) már a második helyen, 19 százalékkal. Felmérést készíttetnek a pártok, tehetősebb „független” bukaresti sajtóorgánumok, de soha még ennyire nem volt nyilvánvaló, hogy ezek az adatsorok csupán manipulációs eszközök, a felmérő társaságok pedig bábok csupán, kiárusítják „szakértelmüket”, lejáratják a tudományt. Minden „eredmény” nyilvánosságra kerülése vitákat generál, néhány napig meghatározza a közbeszédet a megrendelő szája íze szerint. Vagy abszurdabbnál abszurdabb helyzeteket teremt, nevetséges üzengetésbe torkollik.

Ha csak ennyi lenne, hagyján – az emberek előbb-utóbb rájönnének, hogy nem szabad komolyan venni egyetlen előrejelzést sem, csakhogy a manipulációval, a választó megvezetésével foglalkozó gépezet ennél sokkal rafináltabb. Objektív interjúknak álcázott fizetett beszélgetések tömege lepte el a sajtót, melyekben a jelöltek „emberi oldalukról” mutatkoznak be, énekelnek, táncolnak, főznek, ha kell, akkor múltjukról vallanak, első szerelmükről, hadd higgyük el róluk: olyanok, mint mi, hasonló gondokkal, emlékekkel, valamelyest nagyobb vágyakkal, hisz elnökök szeretnének lenni. Csakhogy közben kibuknak a háttér-machinációk, a színfalak mögötti egyezkedések, elfeledettnek hitt szereplők lépnek porondra királycsinálóként, szanaszét fröcskölve mindenkire a fekáliát. Ilyen a híres-hírhedt Gigi Becali, aki az AUR és Simion mögé csatlakozva telefonhívásokkal, beszélgetések nyilvánosságra hozatalával járatja le a nagy ellenfeleket. Mindenki mosakodni próbál, mutogat a másikra, ember legyen a talpán, aki a mindent beborító mocskon túllát, ért valamit.

Az ilyen és hasonló történések miatt az idei kampány kelléktárából nem hiányoznak az összeesküvés-elméletek sem. Igen gazdag a forgatókönyvek sora, hogy ki kivel szövetkezik, kit hogyan lehetetlenítenek el. Titokban megkötött egyezségekkel, csalással vádolják egymást: Simion a főmumus, a vele való együttműködés a legfőbb bűn, miközben úgy tűnik, mégis mindenki körülötte sertepertél. S kibukott az is, hogy bizony nem is olyan nehéz csalni, eltorzítani a nép akaratát, irányíthatóak úgy a voksok, hogy az első helyezett – minden előrejelzés szerint Marcel Ciolacu – mellé a legkönnyebben legyőzhető ellenfél jusson be a második fordulóba.

Az eredeti román demokráciában egy eredeti román elnökválasztási kampány igen eredeti előjátékán vagyunk csak túl. Ha még voltak illúzióink, leszámolhatunk velük, ez még csak a kezdet, a java az előttünk álló egy-másfél hónapban következik.

A biztos második fordulósnak tűnő Marcel Ciolacu kampányban. Fotó: Facebook / Marcel Ciolacu