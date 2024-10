Az alapkőletételt és az időkapszula elhelyezését megelőzően Miklós Zoltán parlamenti képviselő, a szépmezői létesítmény korábbi vezetője felidézte: hatodik éve dolgoznak azon, hogy az ipari parkot benépesítsék, az irodaház megtelt, és a rendelkezésre álló 32 hektárnyi terület mintegy kétharmadára sikerült jelentkezőket találni. A Xanga beruházása egyike azoknak, amelyek ugyan még nem látszanak, de hamarosan az építkezés is elkezdődik. Az alapkőletétel egyben a munkaterep jelképes átadása is, ami az ipari park eddigi legnagyobb beruházásának kezdetét jelöli meg. A létesítmény életében ez a beruházás mindenképp szintlépést jelent, és egyben bizonyítja, hogy Sepsiszentgyörgy egy jó terep vezető ipari vállalkozások megtelepedéséhez – fogalmazott.

Antal Árpád polgármester a város egykori legendás vezetője, Gödri Ferenc 120 évvel korábban megfogalmazott, a földvári vasút megépítését szorgalmazó, egyben Sepsiszentgyörgy „európai fontosságát” fejtegető, a magyar kormánynak címzett sorait idézte. A polgármester szerint elődje nem számíthatott arra, hogy mi fog történni 1918-at követően, ám ma elmondható: noha sok nehézségen kellett átmennie, az erdélyi magyarság két-három évtizedenként mindig „levegőhöz jutott”, ami erőt és reményt adott, ezek közé tartozik a magyar kormány által 2011 után elindított új nemzetpolitika is. Köszönetet mondott az anyaország által eddig nyújtott segítségért, hangsúlyozva: akkor tudnak itt hosszú távon tervezni, ha mások mellett az itt élő családoknak jól fizető munkahelyeket is tudnak biztosítani, és ebben kiemelkedő szerepe van az ilyen beruházásoknak. Zárásként a polgármester ismertette az üzenetet, melyet az időkapszulában helyezett el. Ebben annak a reményének adott hangot, hogy a kapszula kibontásakor (egy évszázad vagy még több idő múlva) Sepsiszentgyörgy továbbra is magyar többségű lesz, magyarul beszélnek, írnak és olvasnak lakói, a város zászlaja szabadon lobog, a település dinamikusan fejlődik, irányt mutat a régióban, és az ipari park a térség egyik meghatározó gazdasági szereplője. Az üzenetben az is szerepel, hogy „a beruházás azt üzeni az utókornak, hogy érdemes befektetőként Székelyföldben gondolkodni, itt építkezni, ugyanakkor megerősíti közösségünket abban, hogy érdemes itthon maradni, itthon érni el eredményeket”.

Nemzeti szalagok segítségével került helyére az időkapszula

Sepsiszentgyörgy komoly iparfejlesztési stratégiával rendelkezik, és az ipari park az egyik legjobban előkészített helyszín nemzetközi befektetők számára – vélte Herdon István, a Xanga Investment & Development Group alapító tulajdonosa. A városi iparfejlesztési stratégiához csatlakozik az általa vezetett csoport, 25 éves változatlan üzleti modelljüket hozzák el Sepsiszentgyörgyre. Ennek lényege nagy kapacitású ipari infrastruktúra, logisztikai központok létrehozása és bérbeadása olyan nemzetközi vállalkozásoknak, melyek technológiai transzfert és gyártóegységeket alapítanak, és helyi munkaerő bevonásával működtetik azokat. Szépmezőn négy és fél hektáron hoznak létre összesen 22 ezer négyzetméter alapterületű csarnokokat, az első fordulóban egy hat-, illetve egy ötezer négyzetméteres csarnokot építenek, 15 millió eurós befektetést eszközölve ezzel. Az engedélyezési folyamatokon túljutottak, és a kivitelezőkkel való egyeztetést követően remélik, tavasszal el tudják kezdeni a megvalósítást – részletezte.

Mind az ipari parkbeli, mind a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi campusának alapkőletétele azt bizonyítja, hogy a városban hosszú távú fejlesztés zajlik, és mindazok számára, akik itt tervezik a jövőjüket, lehetőség nyílik, hogy itt tanuljanak, boldoguljanak – fogalmazott Gulyás Gergely, emlékeztetve: a magyar kormány mindig fontos feladatának tekintette, hogy elősegítse a Kárpát-medencei magyarság szülőföldön való megmaradását, boldogulását. A gazdaságfejlesztésben, az oktatási infrastruktúra kialakításában vagy éppen a sport terén nyújtott támogatások mind e célt szolgálják. A miniszter szerint a szülőföldön maradáshoz a munkavállalásban, a bérezés terén is vonzó lehetőségekre van szükség, melyek helyben tartják az embereket, és a megvalósulás előtt álló ipari parkbeli beruházás a város gazdasági erejét nagymértékben növelheti. Olyan fejlesztésről van szó, mely egy anyaországi modell alapján valósul meg, a Xanga csoport előélete pedig a legjobb ajánlólevél. Magyarország területén Debrecenben történtek a legnagyobb, leglátványosabb és a legprofibb iparipark-fejlesztések – fogalmazott. A magyar kormány képviselője Széchenyi István Politikai programmtöredékek című művének soraival zárta beszédét.