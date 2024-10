Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspököt köszöntötték

Adorjáni Dezső Zoltán prédikációjában hangsúlyozta – írja tudósításában az MTI –: az egyház nem magán­ügy, hanem közügy, és ma a „küzdő egyház” korszakába léptünk, ez pedig erősebb keresztény magatartást, erősebb hitet, bátrabb kiállást követel.

Kövér László köszönetet mondott Adorjáni Dezső Zoltán püspöknek húszéves püspöki szolgálatáért. „Napjaink Európájában – így Romániában és Magyarországon is – nincs fontosabb kérdés, mint a népesedés ügye, hogy mi, magyarok, románok, európai emberek be tudjuk-e lakni ezt a földet, amelyet a Jóistentől kaptunk otthonul” – jelentette ki Kövér László. Beszédében leszögezte: reformátusként több oka is van arra, hogy részt vegyen az evangélikus rendezvényen. Egyrészt az Adorjáni Dezső Zoltán püspökhöz fűződő barátsága, másrészt a református és evangélikus egyház közötti évszázados együttműködés, melynek megfogalmazása szerint nemcsak múltja, hanem jövője is kell hogy legyen. Rámutatott: a protestantizmus új civilizációs lendületet adott a keresztény Európának, mely sajnos épp napjainkban látszik kifulladni. „Ez is arra int bennünket, tisztelt zsinat, hogy az európai keresztények – katolikusok, protestánsok és ortodoxok – együttműködésére a jövőben nagyon nagy szükség lesz, hiszen a közös tapasztalataink szerint napjainkban több szempontból is deformálódó Európát szellemi és lelki értelemben ismét a kereszténységnek kell reformálnia, azaz megújítania” – mondta.

Látogatása harmadik okának nevezte, hogy Gyulafehérváron Szent István alapította meg az első erdélyi püspökséget. „Ezért mi, keresztény magyarok több mint ezer esztendeje a Kárpát-medencén belül Erdélyben is itthon vagyunk, mindig hazajövünk az erdélyi földre, amely a románoknak, németeknek és más nemzeti közösségeknek is történelmi otthona lett” – hangsúlyozta. Emlékeztetett: miközben a magyarok és románok között állandó a vita arról, ki volt előbb Erdélyben, a jövő szempontjából a legfontosabb kérdés az, hogy ki marad meg ezen a földön. „Erre a kérdésre pedig a választ alapvetően a demográfia fogja megadni” – jelentette ki Kövér László. Az elmúlt több mint száz évben az erdélyi magyarok mindig értékteremtő állampolgárai voltak Romániának – mondta, hozzátéve: „ma is egyidejűleg lojálisak a román államhoz és hűségesek a magyar nemzethez, s ilyenként a romániai etnikai béke és a regionális politikai stabilitás erősítői is”.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke köszöntőbeszédében Adorjáni Dezső Zoltán munkásságát méltatta, mivel püspöksége alatt teljesedett ki az evangélikus-lutheránus egyház társadalmi szerepvállalása. Közölte: a püspök nemcsak értelmezi, magyarázza a világot, hanem utat is mutat, ami a nemzetépítés meghatározó szereplőjévé tette. Ciprian-Vasile Olinici román vallásügyi államtitkár a püspököt a romániai kereszténység egyik meghatározó hangjának nevezte, és a felekezetek közötti összefogás szükségességét hangsúlyozta.