Szabadulj meg a gubancolÃ³dÃ³ kÃ¡belek hadÃ¡tÃ³l! /X/

Ezeknek az eszközöknek a segítségével egy rendezett környezetet alakíthatunk ki, miközben a dugaljról sem kell lemondanunk. Építéskor, tervezéskor, bármennyire is igyekszünk előre gondolkodni, bizony előfordul, sőt biztos, hogy utólag is gondoskodnunk kell a konnektor és elosztó pótlásról. Óhatatlanul is kialakul olyan helyzet, amikor szükség van plusz áramforrásra. A rejtett elosztó azonban elegáns megoldást nyújt erre a problémára.

A rejtett elosztók diszkrét előnyei

A rejtett elosztók vonzereje abban rejlik, hogy észrevétlenek, amikor nincsenek használatban. A BÚTORKELLÉK.EU kínálatában például különféle színekben és hosszban érhetők el, így passzolnak a már meglévő bútorokhoz.

Akár utólagos beépítésre is alkalmasak, ami gyors megoldást jelent szükség esetén. Ezek a típusú elosztók hasonlóan működnek a hagyományos társaikhoz: több kimenettel rendelkeznek, és egy tápkábel segítségével csatlakoznak a fali aljzathoz.

Ami igazán különlegessé teszi őket, az a speciális működési mód, amely lehet manuális vagy elektromos vezérlésű. Amikor épp nincs rájuk szükség, a bútorlapba süllyednek, így teljesen rejtve maradnak. Használatkor pedig egy mozdulattal elérhetők, hiszen csak fel kell nyitni a fedelet, és máris hozzáférhetünk az elosztó kimeneteihez.

A konyhában is nagy hasznát vesszük, ahol sokféle elektromos eszközzel dolgozunk. Nem kell állandóan a különféle konyhai gépek kábeleit cserélgetni a konnektorban, hiszen a rejtett elosztó mindig kéznél van.

Milyen típusok közül választhatunk?

A rejtett elosztókat két fő kategóriába sorolhatjuk. Az egyik a függőleges kialakítású, oszlopos típus, amelyben az aljzatokat egymás fölött találjuk. A másik a lapos, vízszintes változat, amely az asztal vagy konyhalap lapjába építve a leggyakoribb. Mindkét típusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, de a legtöbb esetben csak akkor van hátrány, ha nem a kialakításnak megfelelően alkalmazzuk.

Hol használhatjuk leginkább?

A rejtett elosztók óriási segítséget jelentenek pl. otthonokban, irodákban vagy akár műhelyekben is. A barkácsmunkák gépeinek használatát is megkönnyíti. Emellett számos típusban találhatunk USB kimeneteket is, így okostelefonok, tabletek és más eszközök töltésére is használhatjuk.

A rejtett elosztók prémiumkategóriáját a motoros modellek képviselik. Ezek a típusok egyetlen érintéssel emelkednek ki a bútorból, majd egy gombnyomásra vissza is húzódnak.

Ezekkel a praktikus eszközökkel könnyen megszabadulhatunk az aggasztó kábelrengetegtől. Sok bosszúságot megúszhatunk így, hiszen elkerüljük a becsomósodást és a keresgélést. (X)