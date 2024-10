A háromszéki pilóták folytatták remek szereplésüket a román motokrosszbajnokságban, amelynek ötödik és egyben utolsó futamát az elmúlt napokban tartották Ciolpani-ban. A megyeszékhelyi Sugás Motoros Klubot képviselő Tompa egy első és egy második helyezéssel összesítésben másodikként végzett, míg a fővárosi Top Cross TCS színeiben motorozó Ördög két harmadik helyezésének köszönhetően harmadikként zárta az Ilfov megyei erőpróbát. Az MX1-es kategóriában versenyző sportolóink közül végül Tompa bajnoki címet ünnepelt a hétvégi viadal után, míg a géposztály újoncaként Ördög bronzérmet szerzett.

„Tökéletesen előkészített pályán és remek időjárás mellett versenyeztünk. A szombati szabadedzésen és időmérőn a leggyorsabb voltam, ami már jó előjel volt a vasárnapi versenyre. Az első futamon rajt-cél győzelmet arattam, de a második futamon kicsit elrontottam a rajtot. A harmadik helyről kellett felzárkóznom, és nagy csatát vívtam Căbăllal. Végül ő nyert mindössze egy másodperces előnnyel. Összesítésben a második helyen végeztem Ciolpani-ban, ami elegendő volt ahhoz, hogy megszerezzem első bajnoki címemet az MX1-es géposztályban. Elégedett vagyok az idei teljesítményemmel, hiszen sokat és keményen megdolgoztam ezért a sikerért” – nyilatkozta Tompa Krisztián, akinek ez a kilencedik román bajnoki aranya.

Ördög Zoltán. Fotó: Alexandru Dincă

„Jó volt ez a versenyhétvége, ami egyben az idei utolsó viadalom is volt. Az edzések mellett mindkét futam jól ment: az elsőn sokáig tartottam a lépést az élen haladó Krisztiánnal és Georgéval, a másodikon pedig elsőként jöttem el a rajtból, sőt, két körön át vezettem is. Aztán az egyik kanyarban elcsúsztam, visszaestem a harmadik helyre, és ott is intettek le. Két harmadik hellyel végül harmadikként zártam a versenyt, így bronzéremmel fejeztem be az első szezonomat az MX1-ben. A 2024-es év nagyszerűen sikerült, volt benne jó és rossz, sokat tanultam” – mondta Ördög Zoltán, aki reméli, hogy jövőre könnyebb lesz a királykategóriában versenyeznie.

Az 5. forduló – MX1: 1. Tompa Krisztián (Sugás Motoros Klub), 2. George Căbăl (Zernesti Jitsu), 3. Ördög Zoltán (Top Cross TCS). A géposztály pontversenyének végeredménye: 1. Tompa Krisztián 191 pont, 2. George Căbăl 181 pont, 3. Ördög Zoltán 164 pont.