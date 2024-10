Nem változik az áfa

Hozzátette: szeretné elérni azt is, hogy központosítsák a közbeszerzést az egészségügyben és az oktatásban, ahol jelenleg a legnagyobbak a költségek. Arra a kérdésre, hogy eltörlik-e bizonyos termékkategóriák áfakedvezményeit, Ciolacu kijelentette: ennek azért nem látja értelmét, mert az intézkedés csak jelentéktelen bevételnövekedést eredményezne. Ezzel szemben a miniszterelnök szerint a kis- és közepes bérjövedelmek esetében csökkenteni kell a munka adóterheit, főként a 26 évvel fiatalabb munkavállalók körében, mert ezzel is mérséklődne a munkanélküliség. A választások után napirendre kell tűzni ennek az intézkedésnek a megvitatását is – tette hozzá Ciolacu.