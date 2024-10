Turul-kapu és címerek avatója

Biró Erika református lelkész szólt elsőként a megjelentekhez. „Hálával állunk itt a mai nap és szeretettel köszöntöm azokat, akik egy újabb csodával ajándékozták meg Nemzeti Emlékhelyünket. Köszöntöm Datki Sándort, a turulmadár elkészítőjét, és ugyanakkor szeretettel köszöntöm Winkler Imrét is, aki az erdélyi vármegyék címereivel gazdagította emlékhelyünket. Ezúttal is sok-sok segítséget kaptunk, Isten áldását kérem mindazokra, akik ismét mellénk, valamint nemzeti értékeink mellé álltak munkával, támogatással, idővel. Ezek nélkül nem lehetne mindezt megvalósítani, mert csak az összefogás az, ami tovább éltet és gyümölcsöket hoz. Isten áldjon meg mindenkit, aki tett és tesz a nemzetért” – mondotta többek között a református lelkész, majd átadta a szót Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktusnak, hogy beszéljen a turulmadárról, a magyarság ősi hitvilágának egyik jelképéről.

„A turul legendárium születése, eredete visszanyúlik a történelem előtti magyar múltba. E titokzatos madár a mai napig szorosan kötődik hozzánk, bár igazából még ma sem tudjuk biztosan, melyik állatról is szól. A turul a sólyomféle madár régi megnevezése, és vita tárgyát képezi, hogy ázsiai, altáji havasi sólyomról vagy a Kárpát-medencei gyorsröptű, szilaj kerecsensólyomról van-e szó, melyik volt őseink vadászmadara. A kerecsensólyomról tudjuk, hogy a Kárpát-medence az előfordulási helye, itt, ezen a helyen, ahol ma is élünk. A sólyomszerű madárban őseink az égiek küldöttét látták, a mitikus szent madár a csőrében hozza le a földi szférába a fontos szerepet betöltő vezetők lelkét” – hangzott el Ambrus Ágnes ismertetőjében. Ezután a vármegyecímerek jelképeinek ismertetésére került sor, kiemelve a több címerben is előforduló turulmadarat.

A közös ima után Biró Erika és Csapai Árpád Szilárd csíkszeredai ny. római katolikus lelkész megáldotta az újonnan felállított Turul-kaput, rajta a zabolai Datki Sándor által kifaragott nagy méretű turulmadarat. Ezután Gáspár Anett, a kézdiszentkereszti Trefán Leonárd-iskola harmadik osztályos tanulója az Elment az én rózsám… című népdalt (felkészítő tanára Gábor Judit), Albu Erika énekművész pedig az Ott, ahol zúg a négy folyó című Kárpátia-dalt adta elő. Himnuszaink eléneklése után a megjelentek megtekintették az emlékhely belső falait díszítő Udvarhely, Maros-Torda, Háromszék, Csík, Kolozs, Nagy-Küküllő vármegyecímereket, valamint Erdély és Magyarország címerét, Winkler Imre alkotásait. A családias hangulatú ünnepséget kosaras piknikezés zárta.