Amit az erdélyiek adtak Budapestnek

Rendhagyó turisztikai kalauz látott napvilágot Sepsiszentgyörgyön: az Erdélyiek Budapesten egy olyan válogatás, amelyben Török Árpád a magyar főváros látnivalói közül az erdélyi kötődésűeket igyekszik számba venni. A kicsinek nem nevezhető, de egy méretes zsebben azért elférő kötetet október 25-én mutatták be a Székely Nemzeti Múzeumban.

Idegenvezetőként jártában-keltében szembesült azzal, hogy lépten-nyomon erdélyi személyiségekbe, munkájukba botlik Budapesten – mesélte Török Árpád, aki ezzel tizedik könyvének kiadásához érkezett; ezek közül négy sepsiszentgyörgyi útikalauz. Elmondása szerint az ő generációja sem tanult semmit a magyar történelemről és Magyarországról, ahogy az 1989 előtt iskolába járók közül senki, ezért utólag kezdte pótolni hiányosságait. Az információk pedig csak gyűltek és gyűltek, mindig felfedezett valami újat, és mivel egy tanár a nyugdíjazása után is át akarja adni az ismereteit, feltérképezte az erdélyiek lábnyomát Budapesten és környékén. Az eredmény egy olyan kalauz, amely városrészenként vezeti el az erdélyi vonatkozású szobrokhoz, épületekhez, nevezetes helyekhez az olvasót, és képbe helyezi az Erdélyből Budapestre vagy onnan hazatelepedett, esetleg csak műveikkel ide kötődő hírességeket. Írók, költők, képzőművészek, népművészek, építészek, színművészek, zenészek, énekesek, tudósok, utazók, sportolók, államférfiak, politikusok, egyházi és történelmi személyiségek között barangol a szerző, de a rózsanemesítőről sem feledkezik meg; a vonalat a befejezett életműveknél húzta meg, tehát a kortárs, életben levő személyiségek – belőlük is van jócskán – ebben a kötetben nem jelennek meg.

De így is nagyon sok mindent sikerült belegyömöszölni abból a gazdag tudásanyagból, amit Török Árpád összegyűjtött – állítja Péter Sándor, az est házigazdája, a könyv szerkesztője. Véleménye szerint szívet gyönyörködtető, lelket melengető kötet született, amely hozzájárul ahhoz, hogy Európa egyik legszebb fővárosát részleteiben is megismerje az olvasó, és büszkeséggel vegye számba azt, amit az erdélyiek adtak hozzá. Sokszor van és lesz még szó arról, hogy Budapestről miképpen segítsenek az erdélyieknek, jó tudatosítani, hogy az erdélyiek is sokat adtak Budapestnek – hangsúlyozta –, hiszen csak ebben az útikalauzban legalább 500 turisztikai célpont szerepel.

Ezekből Török Árpád néhányat le is vetített, aláfestésként természetesen erdélyi zeneszerző művét választva. Egy magyar hangszer, a tárogató is megszólalt Mátyás Ferenc előadásában; a könyvbemutató közönsége azután még sokáig ott maradt dedikáltatni, a zsíros kenyér és tepertős pogácsa mellett beszélgetni.