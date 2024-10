A pénzügyminisztérium az ősz elején döntött, hogy mindenféle adó, illeték vagy bírság­elmaradás büntetőkamatok nélkül fizethető be mind az állami, mind a helyi adóhivatalban. A kézdivásárhelyi önkormányzat is lehetőséget biztosít erre, de egyelőre nem túl sok eredménnyel. „Egyetlen cég élt a lehetőséggel és fizetett be 200 ezer lejt a városkasszába, megszabadulva ezáltal 15 ezer lej büntetőkamattól. A gond az, hogy a legtöbb adós cég felszámolás alatt áll, míg a procedúra nem zárul le, addig nehéz a végrehajtás” – magyarázta Keresztes Éva, a városháza helyiadó- és illeték­irodájának vezetője. Ugyanakkor a magánszemélyektől sem könnyű behajtani a tartozást – részletezte, hozzátéve, hogy érdeklődők ugyan voltak, de kérést ez idáig még senki nem tett le. Hangsúlyozta: a fő tartozás – ami tartalmazhat adót és illetéket – nem törlődik el, csak az idővel felhalmozott büntetőkamatok, tehát ebben az esetben nem érvényes a 25, illetve 50 százalékos adósságmentesítés (erre az ANAF-nál lévő tartozás esetén van lehetőség – szerk. megj.).

A magánszemélyek az évek során közel 3,2 millió, míg a cégek mintegy 6,2 millió lej adósságot halmoztak fel Kézdivásárhelyen. A legnagyobb adós egy jogi személy, mintegy egymillió lejes tartozással.