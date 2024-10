Tegyük szebbé a köztereket műfűvel! /X/

A közterek gondozása rendszerint jelentős költséget ró az adott település önkormányzatára. A pázsit folyamatos nyírása és karbantartása nemcsak költséges, de időigényes feladat is. Ebben a cikkben adunk egy tippet ahhoz, hogyan tehetnénk szebbé, mégis gondozásmentessé a település zöld területeit.

A műfű telepítése közterekre külföldön ma már egy teljesen elfogadott megoldás, ami nemcsak remekül néz ki, de számos problémától megkíméli a város gondnokságát. Ha szeretnénk mi is a településünkön csodaszép műgyepet látni, érdemes ellátogatni a Műfű Shop oldalára és az akciós kültéri műfüvek között alaposan szétnézi. Remek termékek és kedvező árak várnak bennünket.

Milyen előnye van a műfűnek közterületen?

Ahogyan a csodaszép zöld színben pompázó sportpályák, úgy az utcák menti kis zöldövezetek is lehetnek szemet gyönyörködtetőek, mindezt abszolút gondozásmentesen. A műgyeppel borított területek igen dekoratívak, nagyon természetes és élethű megjelenéssel bírnak.

A műfű hosszú élettartamú, akár 10-15 évig is megőrzi eredeti állapotát és színét. Igen színtartós, ami azt jelenti, hogy sem az erős napsugárzás, sem az UV-sugárzás nem tesz kárt benne, nem színezi el és nem fakul ki úgy a nyári szezonban, mint a hagyományos és természetes pázsit.

A műfű széles körben felhasználható és költséghatékonyan telepíthető, a sportpályáktól egészen a kisebb alapterületű utcai parkokig. Gyors és egyszerű a lerakása és sokáig élvezhetjük a látványát.

Kutyasétáltatás a műfüvön

Komfortos, rendkívül ellenálló és rugalmas szálstruktúrával rendelkezik. A kutyasétáltatás közben az állatok imádnak rajta hemperegni, de ez nem tesz kárt a strapabíró és ellenálló felületben. Az állati ürülék nyom nélkül eltávolítható róla, a vizelet pedig az esővízzel együtt lefolyik a felszínéről ugyanúgy, mint a természetes gyep esetében. A különbség az, hogy míg a természetes pázsit felületét az állati vizelet kiégetheti és elszínezheti, addig a műfüvet egyáltalán nem. Az mindig üde és zöld marad.

Mikor javasolt a műgyep telepítése?

Azokban az esetekben, amikor a természetes gyep az adott területen a természeti adottságoknak köszönhetően nem vagy igen nehezen marad életben. Abban az esetben is ajánlott a műfű telepítése, ha a hagyományos pázsit gondozása rendkívül időigényes és költséges lenne és egy egyszerűbb, kedvezőbb megoldást keresünk. Meglévő, elhasználódott burkolat felújítására is kiváló, hiszen csak le kell teríteni a területre, és már élvezhetjük is a zöld fű látványát és tapintását.

Olyan helyekre is kiváló választás, ahol fontos, hogy egységes, zöld felületet képezzünk, de nincs idő vagy lehetőség az állandó karbantartásra. Így öntözőrendszer kialakítása nélkül és az öntözővíz megspórolásával nyerhetünk zöld felületet.

Akkor is tökéletes, ha tartós és hosszú távú burkolati megoldást keresünk és valamilyen egyedi dizájn kialakítására törekszünk: például éttermek vagy cukrászdák előtt. (X)