Kedves kiegészítők babák számára /X/

A babák számára minden sokkal könnyebb, ha színes, barátságos minták díszítik használati eszközeiket. Egy kedves állatfigura segíthet a piciknek az önálló étkezés elsajátításában, egy aranyos hátizsákkal könnyebb lesz a kirándulás, mert egy saját táskával jobban hasonlít a felnőttekre. Ismerjünk meg egy káprázatos termékcsaládot, ami garantáltan elbűvöl majd bennünket is.

A név mögött

Már a Mamilla bababolt kínálatában is elérhetőek a Skip-hop márka termékei, melyek bájos mintáikkal gyorsan meghódítják a babaszíveket. A név mögött a “Muszáj jobbat alkotni!” jelmondat áll, amely nyilvánvaló is lesz az egyes darabokat látva. A folyamatos innovációra való igény és a művészetek iránti elköteleződés egyesül minden egyes Skip-hop termékben. A Mamilla bababolt étkezési termékeit is mindenképpen vegyük szemügyre!

A színe és a kedves figurák adják a modern megjelenést, amely mellé kiemelt funkcionalitás is társul, így nem kell kompromisszumot kötnünk. Már emblematikus jelképükké váltak a bájos állatfigurák, amelyeket mindenki azonnal a szívébe zár - akár baba, akár szülő.

A nagyobbaknak - hátizsák

Amikor a babákból “nagy” ovisok lesznek, fontossá válik számukra az önállósodás. Ennek egyik kiváló eszköze az ovis hátizsák, amiből remek darabokat találhatunk a Skip-hop termékei között.

A kedves motívumok révén a pici azonnal megszereti majd, és szívesen viszi majd vele kis motyóját akár az oviba, akár a kirándulásokra. A párnázott pántoknak köszönhetően nem nyomja az apró vállakat, hanem sokáig kényelmes viseletet biztosít. A jól kialakított zsebeknek köszönhetően praktikus a használata, és könnyedén beleférhet minden fontos dolog: a szendvics, egy kis innivaló és a kedvenc játék.

Egy benne található textil névtábla pedig azt garantálja, hogy mindig visszajusson kis gazdájához, ha esetleg elkallódna. Ezek a hátizsákok a magas minőségű alapanyagoknak köszönhetően hosszú ideig hű társai lehetnek gyermekünknek, mert évekig nyúzhatják anélkül, hogy tönkremenne.

Eszközök az étkezéshez

Találhatunk ezen termékek közt olyanokat is, amelyek az étkezéseket egészítik ki. A kedves mintájú tányérok, ételtároló dobozok és a zárható tálkák jó mókává varázsolják az evést, akár otthon vagyunk, akár útközben eszünk.

A kicsi babakezekhez kialakított evőeszközök pedig segítenek az önálló étkezés elsajátításában. A kisebb étvágyú gyerekek is örömmel fognak falatozni ezekkel a csodálatos eszközökkel.

Tisztálkodás babamódra

A rendszeres tisztálkodás is szerves része a babák mindennapjainak. Éppen ezért számos fürdőjáték, csúszásgátló és fürdetőkád áll rendelkezésünkre, amelyekkel a fürdetés ideje várva várt időpont lesz a gyerekek számára. Biztonság és kényelem - két fontos szempont nemcsak az apróságok, hanem az anyukák számára is. A Skip-hop tudja, hogy ezek mennyire nélkülözhetetlenek a kellemes fürdetéshez, ezért termékeiben biztosítja ezeket a tulajdonságokat.

A jól megválasztott kiegészítőkkel gyermekünk számára minden kötelesség játék és móka lesz, amelyben örömmel fog részt venni. Ezt támogathatjuk a Skip-hop kedves figurákkal díszített eszközeivel. (X)