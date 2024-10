Mi a helyzet a magyar bajnokság első osztályában? /X/

Már lement a 10. forduló is az OTP Bank Ligában, nagyjából már körvonalazódott az, hogy melyik csapat mire számíthat ettől az idénytől, mi a fő feladata. Természetesen még semmi nem dőlt el, mivel a bajnokság bő kétharmada még hátra van. Van, aki erőn felül teljesít, de néhány helyen már a vészharangot is kongatni kell.

Már oda is adhatjuk a bajnoki címet a Fradinak?

A Ferencvárosi TC úgy vezeti a bajnokságot 7 győzelemmel és 1 vereséggel, hogy a 10-ből csak 8 mérkőzést játszott le. Már az előző idényt is fölényesen nyerte, de az eddigiek alapján úgy látszik, nyáron még erősödtek is. Az Eredmenyek.com-on az OTP Bank Liga tabellán jól látszik, hogy kevesen lesznek képesek tartani ezt a tempót, de idén az is biztos, hogy nem érdemes előre odaítélni a bajnoki címet a Fradinak. Szoros a mezőny mögötte, néhány pontnyira vannak a riválisok, elég egy hullámvölgy és máris kiélezetté válik a hajrá.

Az FTC új edzője, Pascal Jansen teljesen más irányba fordította a csapatot, mint elődje. Valószínűleg az idény végén nem a bajnoki cím lesz a mérőszám, hanem a nemzetközi szereplés. Nehéz elképzelni, hogy nem nyerik meg a hazai bajnokságot. De ha valaki képes meglepni a Fradit, akkor érdemes figyelni a Puskás Akadémiára. Minden évben reális cél számukra a dobogó, idén pedig kifejezetten magabiztosan szerepelnek. Ugyan van két vereségük, de pontegyenlőséggel állnak a Ferencvárossal, amit valószínűleg nem fognak tudni tartani, de az ezüstérem teljesen reális elvárás és cél.

A Paks csapata továbbra is a legnagyobbak közé tartozik. Sok szakértő várja évről évre a visszaesésüket, de ez mégsem történik meg. Ideális környezet, reális építkezés és elvárások, ami továbbra is egyértelmű élmezőnyt jelent. Az MTK átélt idén már egy vereségszériát, de sikerült stabilizálni magukat a Loki és a Kecskemét legyőzésével. Újra a felső harmadban vannak, ahogy az Újpest is, amely szintén hozza az elvárásokat.

Hatalmas küzdelem a középmezőnyben

A DVTK eredményei jól mutatnak, de egyelőre még nem elegendő a felsőházhoz. Az elmúlt hét meccsükön nem kaptak ki, ami önmagában egy imponáló eredménysor. A Fehérvár gödörben van: zsinórban négy vereség, az egész szezonra rányomhatja a bélyegét, ha nem sikerül kimászni belőle.

A legnagyobb bajban az előzetesen dobogóra várt DVSC van. Hatalmas vereség a Nyíregyháza otthonában, az MTK és a Puskás stadionjában sem sikerült pontot szerezni, a Paks pedig Debrecenben verte el a Lokit 5-0-ra.

Kire vár a másodosztály?

Ugyan a DVSC áll jelenleg kiesőhelyen, de jogos elvárás és reális jóslat az, hogy hamarosan elindulnak felfelé a tabellán. Nyíregyházán fut a szekér, némi visszaesés várható, de jelenleg nem tűnik úgy, hogy kiesési problémákra kell számítani keleten. Sajnos a Kecskemét és a Győr esetében ez már nem mondható el. Bőven van még teendő az idény következő szakaszában, de a Zalaegerszeg sem dőlhet hátra, akik általában tavasszal szoktak kilőni. (X)