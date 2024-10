Robbantások keserítik a bereckiek mindennapjait

Panasz futott be szerkesztőségünkbe, olvasónk jelezte: a bereckiek és a martonosiak életét megkeseríti, hogy a katonaság minden héten robbantgat a falu határában. Emiatt az épületek károsodnak, az emberekre és az állatokra stresszhatással van a tevékenység.

A levelet Máthé Rozália fogalmazta meg, aki azt követően ragadott tollat, hogy lapunk október 22-i számában megjelent az Ismét hadgyakorlatot tartanak Sepsiszentgyörgyön című írás. „Ehhez szeretnék hozzászólni, elhiszem, hogy vigyáznak ránk, de hogy ilyen gyakran stresszelik az embereket, ez már túl sok. Ennél is szomorúbb, hogy Bereckben katonaság és lőtér van kb. 3–4 km távolságra a két településtől, Bereck és Martonos között. Kb. két éve minden héten három-négy alkalommal, napi négy-öt erős hang és füst kíséretében rázza meg robbantás a környezetet. Tudomásunk nincs, melyik nap és melyik órában, hogy legalább felkészüljünk. Ablakok zörögnek, falak összerepedve, amiért a biztosító nem fizet. Megjegyezném, nemcsak a berecki alakulat semmisít meg lőszereket, hanem Brassó megyéből három alakulat is (ott is van lőtér, vagy talán ott nem szabad zavarni a turizmust?). Idősek, gyerekek – nem beszélek kutyákról – mit élünk át! Ez a füst nem szennyezi a környezetet? Mind mi lélegezzük be” – írta olvasónk.

A panasszal – amit alulírott is megalapozottnak tart, hisz nem egy alkalommal volt alkalma hallani a durranásokat – Dimény Zoltán polgármesterhez fordultunk. Az elöljáró tud a problémáról, és korábban is tett lépéseket ellene, bár mint fogalmazott: azt sem tudja már, hogy kihez lehetne fordulni. „A panasz jogos, tényleg sok, ami itt végbemegy. Én tettem le panaszt a prefektúrára, ki is szálltak, méricskéltek és megállapították, hogy a zajhatár normális” – ecsetelte a polgármester, aki azt sem tartja kizártnak, hogy a robbantást végzők „fülest” kaptak a vizsgálódásról, és olyankor kisebb mennyiségű anyagot robbantottak.

Dimény Zoltán elmondta: mikor a katonaságtól értesítést kapnak a robbantások tervezett üteméről, azt kifüggesztik a községházán. „A robbantások a cigánysor fölött zajlanak, olyan erős a zaj, hogy rezegnek az ablakok, a házfalak, a hangot Lemhényben, de még Kézdialmáson is hallani lehet. Az állatokra is nagyon rossz hatással van, nem csak az emberekre” – erősítette meg a panaszban foglaltakat Dimény Zoltán, aki maga is úgy tudja, hogy Apácáról is Bereckbe szállítják megsemmisítésre a „megavasodott” lőszereket. Hozzátette: ő kérte a katonaságot arra, hogy egyszerre kisebb mennyiséget vagy mélyebbre ásva robbantsanak, de nem vették figyelembe.

A robbantások egyébként az ukrajnai háború kitörését követően sűrűsödtek meg, hetente több napon át is zajlik az ilyen jellegű tevékenység. A kézdivásárhelyiek is látják a városon Bereck irányába tartó, majd onnan visszatérő katonai járműveket, melyek minden valószínűség szerint a lejárt lőszert és más ilyen jellegű anyagokat szállítják Bereckbe, ahol egyébként van egy raktára is a katonaságnak.