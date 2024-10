A Tanulók Háza és a Love To Dance Egyesület tánccsapata Bukarestben versenyzett, ahol Nagy-Molnár Enikő tanítványai az október 26. és 30. között szervezett World of Dance nemzetközi táncversenyen tették próbára magukat. A sepsiszentgyörgyi táncosoknak a rendkívül erős mezőnyben sikerült dobogóra állniuk, ráadásul az újabb remek teljesítményüknek köszönhetően jövő júliusban újfent megmérettethetnek a Los Angelesben rendezendő világbajnokságon.

A sepsiszentgyörgyi együttes három produkcióval, két korosztályban – 18 év alatt és felett – lépett színpadra a fővárosban. A Dancing Dolls 59 résztvevőből a harmadik helyen végzett, a One Beat 40 csapat közül huszonharmadik lett, a Mega Crex pedig szintén 40 gárda közül a tizenötödik pozícióban zárt. Nagy-Molnár Enikő elmondta, jelenleg a World of Dance a legszínvonalasabb viadal az országban, ahol a romániai alakulatokon kívül tizenkét államból érkeztek komoly tudással rendelkező táncosok. A sepsiszentgyörgyi táncoktató kiemelte, a produkciókat világszinten ismert és elismert szakemberekből álló nemzetközi zsűri bírálta.

„A Dancing Dolls a 18 év alatti mezőnyben nagyot alkotott, ezt bizonyítja, hogy a lányok dobogóra álltak. A 18 év feletti résztvevők között a Mega Crew és a One Beat is tisztességesen helytállt. Úgy gondolom, hogy fejlődtünk, nagyon jó az új koreográfiánk is, viszont rendkívül nehéz felvenni a versenyt a felnőttekkel úgy, hogy a 18 versenyzőnkből mindössze öten 18 évesek vagy idősebbek. Eszméletlen élmény, amit átéltünk, jobbnál jobb táncosokat és csapatokat láthattunk, minden elismerésem a szervezőké. Nagyon boldogok vagyunk, mivel az eredményeink nagyszerűek, alátámasztják, hogy jó úton haladunk a legjobbak között. Gratulálok a táncosaimnak, akik a legjobb formájukat mutatták, a hangulat és az erő vitt mindenkit magával” – nyilatkozta Nagy-Molnár Enikő.

A sepsiszentgyörgyi táncosok: Bartha Csilla, Bernad Andreea-Beatrice, Coman Emilia, Czintos Anita, Farkas Hanna, Gombos Andreea, Iancu Henrietta Judit, Imre Bernadett, Imreh Izabella, Kocsis Tekla, Koós Adrienn, Konnát Barbara Kitty, Laslo Renáta Brigitta, Sylvester Henrietta Vanda, Todor Maja, And­reea-Mălina Urdă, Virág Lola, Zsigmond Zsanett. (miska)