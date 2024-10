Nagy sikere van a középiskolások nyári biciklis táborainak, ezért az érdeklődőket arra biztatják, hogy már most jelentkezzenek a Székelyföldi Bringás Vándortábor jövő évi kiadására. Emellett egynapos kerékpáros osztálykirándulásra is be lehet nevezni, amíg még kitart a jó idő, a felszerelést ingyenesen biztosítják a szervezők.

A székelyföldi vándortábor az egyetlen külhoni biciklis túraútvonal, amely azonban roppant népszerűnek bizonyult: három év alatt közel 800 résztvevőjük volt, több csoport is visszatért, emiatt jövőre új útvonalakat is kidolgoznak – közölték tegnapi sajtótájékoztatójukon a sepsiszentgyörgyi szervezők. Zsigmond József projektkoordinátor elmondta: kezdetben az volt a cél, hogy Sepsiszentgyörgy és környéke is felkerüljön a térképre, most pedig azt szeretnék elérni, hogy minél többen jelentkezzenek a felejthetetlen élményeket biztosító egyhetes tekerésre. Az itt élők is más arcát ismerhetik meg a szülőföldjüknek két keréken, mint az autós-buszos kirándulások során, a Magyarországról vagy távolabbról érkezők pedig egy új világot fedeznek fel; volt, aki a bringatúra után családjával is visszatért egy nyaralásra. Az idei nyári vakációban 14 csoportot indítottak Háromszéken, de 25-re van lehetőség, tehát bőven van még hely, érdemes azonban még az idén bejelentkezni, mert januárban 4 óra alatt fogyott el minden hely.

A bringás vándortáborok 14–18 éves csoportoknak szólnak, a program a magyar kormány anyagi támogatásával működik. A résztvevők fejenként nem egészen 600 lejért biciklit, sisakot, kulacsot, egyenpólót is kapnak a szállás, étkezés, túraútvonal, vezetők és szerviz mellé. A felnőtt kísérők számára a részvétel ingyenes, aki pedig elvégzi az e célból szervezett képzést, fizetést is kap a túravezetésért. A tapasztalatok szerint a pedagógusok közül nem annyira a sporttanárok vállalkoznak bringatáborra, hanem azok, akiknek több órájuk van egy-egy osztályban (román-, magyar-, matematikatanárok), illetve az osztályfőnökök; de voltak már cserkészcsapatok és vegyes, többfelől összeállt csoportok is. Eddig a biciklizők 60 százaléka Magyarországról, 40 százaléka pedig Erdélyből, zömmel a Székelyföldről érkezett, de volt már New York-i résztvevő is; a lehetőség mindenki számára nyitott, a szervezők örömmel fogadnak más erdélyi megyékből jelentkezőket is.

Az eddigi vendégek számára a népi feredők és Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész előadásai jelentették a csúcspontot, illetve az Erdővidék Múzeumában látható masztodon csontváz, ami valóban világszenzáció. Az sem mellékes, hogy a fiatalok kétszer is a Böjte Csaba által patronált gyermekotthonokban alusznak, és nehéz sorsú kortársaikkal ismerkednek. A túra testileg és lelkileg is megerősíti a résztvevőket, és valódi digitális méregtelenítés is, mert útközben senki nem ér rá a telefonját morzsolgatni. Az egyik célja a programnak az egészséges, aktív életmódra való ösztönzés, azt szeretnék elérni, hogy Sepsiszentgyörgyön, Székelyföldön a lakosság minél nagyobb arányban mozogjon rendszeresen – mondta Zsigmond József. A vándortábor egy másik hozadéka az, hogy mintegy húsz székelyföldi vállalkozó megélhetésébe is besegít.

Maga az egyhetes útvonal 285 kilométeres, és habár több emelkedőt is magában foglal, eddig mindenki végig tudta járni, 70 évesnél idősebb kísérő is. Sepsiszentgyörgyről indul, és első nap Kézdivásárhelyig megy a régi postaúton (bicikliutak híján kis forgalmú közutakon tekernek a vándortáborozók, akik szerint az autósok figyelnek a feltűnő, egyentrikós csoportokra), onnan a Nyergestetőn át Csíkszentsimonba, majd Csíksomlyóra, Csíkszentimrén keresztül vissza Erdővidékre, majd Sepsiszentgyörgyre – részletezte Gombos Zoltán útvonalfelelős. Útközben megtekintenek néhány nevezetes látnivalót, és kérésre mást is beiktatnak a programba, de mindenre azért nincs idő. Az itteniek azonban ettől az évtől kezdve egynapos biciklis osztálykiránduláshoz is segítséget kapnak: előzetes bejelentkezés után a diákoknak ingyenesen biztosítani tudják a kerékpárokat és minden más kelléket, megadják az útvonalat, és kérésre kísérőt biztosítanak, ezt már 250 lejért. Élnek is a lehetőséggel: a nyári vakáció előtti időszakban 178 diák (101 sepsiszentgyörgyi és 77 kézdivásárhelyi) pattant nyeregbe, a tanévkezdés óta 75, de a szezon november 11-én zárul, érdemes az utolsó napokat kihasználni. Az egynapos kirándulásra nem kötelező felnőtt kísérővel indulni, de regisztrálni kell a bringasvandor.hu oldalon.

A jövő évi bringás vándortáborokat januárban hirdeti meg a magyar kormány, de az érdeklődőknek a sepsiszentgyörgyi szervezők azt ajánlják, hogy korábban jelentkezzenek a szekelybringas@gmail.com címen, ahol segítenek regisztrálni, mert tavaly a 17 000 hely négy óra alatt elkelt.