A há­zi­gazdák szereztek vezetést, amire kétszer válaszoltak a vendégek, akik a lendületüket tartva a 12. percben már négy találattal vezettek (4–8). Ezt követően a Krassó-Szörény megyei kézilabdázók ellenfelük váratlan megingását kihasználva egyenlítettek (10–10), ráadásul a 26. percben kétgólos előnyre tettek szert (14–12). A zöld-fehér mezesek megrázták magukat, az első félidő hajrájában Iulia Bîță kétszer is eredményes volt, így a háromszéki együttesnek nem kellett hátrányban szünetre vonulnia (14–14). A második felvonást a Sepsi-SIC kezdte jobban, Daria Lupișcă kétszer is betalált, aztán Andreea Gheorghe pillanatai következtek, a balátlövő sorozatban háromszor zörgette meg a resicabányai gárda hálóját. A sepsiszentgyörgyi csapatnak nem sikerült leszakítania riválisát, amely az 50. percig tartani tudta a lépést (22–23), azonban ezt követően Carmen Cartaș tanítványai magasabb fokozatba kapcsoltak. A vendég alakulat öt perccel a mérkőzés vége előtt megnyugtató előnyt épített ki (23–29), a győzelmet pedig a hajrában sem engedte ki a kezéből, így idénybeli ötödik sikerével a hibátlan CS Jude­țean Prahova mögött továbbra is második a táblázatban.

A-divízió, A-csoport, 6. forduló: Resicabányai CSU–Sepsi-SIC 27–31 (14–14).

Resicabánya, városi sport­csarnok. Vezette: Claudiu Gorina és Florin Melencu. Resicabánya: Dumitru – Eremici 2, Cîmpean 1, Stiubei Girboni 1, Iordache 3, Dusa 8 (1), Andrei 2. Cserék: Gherman (kapus), Miloș 1, Radosavlevici 3, Imbri, Giuca, Ciobanu 4, Voina 1 (1), Diaconescu, Pet­rescu 1. Vezetőedző: Cristian Busuioc. Sepsi-SIC: Andrei – Márton 1 (1), Damian 5, Rău 1, Ghinea, Abaza 5, Bîță 5 (1). Cserék: Demeter, Dediu (kapusok), Lupișcă 4, Pintilescu 3, Banu 2, Solymosi, Constantinescu 1, Gheorghe 4, Cîrsti­an. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 10, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/3, illetve 2/2.

További eredmények, 6. forduló: Temesvári CSU–Fogarasi VSK 33–29, Kolozsvári CSU–Nagyváradi CSU 30–26, CS Județean Prahova–Vidombáki Teutonok 36–21, CS Star Mioveni–Hargita KK 24–36.

A 7. forduló programja (szombat): Nagyváradi CSU–Temesvári CSU (12 óra), Hargita KK–Resicabányai CSU (12 óra), Vidombáki Teutonok–CS Star Mioveni (13.30 óra), Fogarasi VSK–CS Județean Prahova (14 óra), Sepsi-SIC–Kolozsvári CSU (16 óra).