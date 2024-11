A titkosítás feloldását kéri

Később Ciolacu azt nyilatkozta az újságíróknak, ez az első igénylés a költségek titkosságának feloldására vonatkozóan, és azért igényelte most ezeket az információkat, mert a napokban Nicolae Ciucă liberális pártelnök is kijelentette, hogy egyetért a kezdeményezéssel. Az állami protokollingatlanokat kezelő vállalat (RAAPPS) villájába értesülések szerint Klaus Iohannis államfő költözne be mandátumának lejárta után, az elnök azonban tavasszal cáfolta az információt. A RAAPPS február végén közölte, hogy felújítási munkálatokat végez a bukaresti Aviatorilor sugárút 86. szám alatti ingatlanon, amelyre addig 2 100 000 lejt költöttek. Azt is közölték, hogy a lakás kiutalására vagy bérbeadására vonatkozó igénylést nem iktattak, és nem áll hatáskörükben az ingatlan rendeltetéséről dönteni.