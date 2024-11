Munkaügyek Baróton

Az esemény elsősorban a cégek könyvelőinek, ugyanakkor álláskeresőknek is szól, akik ugyanerre a platformra regisztrálva jobban átláthatják majd a munkaerőpiac kínálatát – mondta el érdeklődésünkre az igazgató. „A találkozón továbbá szó esik majd arról is, hogy a magánszemélyeknél alkalmi háztartási munkát végzőket hogyan lehet bejelenteni és utalvánnyal kifizetni, ezáltal pedig munkájukat is hivatalossá tenni” – tájékoztatott Kelemen Tibor. (böjte)