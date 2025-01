Eltűnt Kézdivásárhely egyik szégyenfoltja, a céhes városi kórház egykori belgyógyászatának romos épülete. A tönkrement ingatlant az önkormányzat bontatta le, a helyével kapcsolatban pedig több elképzelés is született.

Életveszélyes volt, és a szakértői véleményezés szerint már nem lehetett javítani a régi belgyógyászat épületét. Ráadásul nem is felelt meg a mostani egészségügyi normáknak, így kórházként akkor sem lehetett volna hasznosítani, ha azt az állapota lehetővé tette volna – mondta el érdeklődésünkre Bokor Tibor polgármester.

„Az a célunk és azt akarjuk az újabb mandátumban, hogy egy új, korszerű belgyógyászat építésére pályázzunk. Ehhez szabad területre is szükség lesz. Ugyanakkor a meglévő parkolót tudjuk bővíteni, hogy az új járóbeteg-rendelőt felkeresők számára legyen minél több hely” – magyarázta a polgármester. Véleménye szerint egy hónapon belül meg tudják nyitni az új bejáratot. „Az új járóbeteg-rendelőhöz szükséges orvosi felszerelések mintegy fele érkezett meg, állítólag az idén leszállítják az összes eszközt, de emellett az épületet is bevételeznünk kell” – tette hozzá.

A most lebontott épület állapotáról a kórház korábbi igazgatója, Kelemen András nyugalmazott nőgyógyász főorvos is megosztott egy történetet. „Amikor újítottuk fel a Vasút utcai pszichiátria épületét, más megoldás nem volt, mint ebbe, az akkor már üresen álló épületbe átköltöztetni a pácienseket. Egy nap a közös ebédet követően minden előjel nélkül beomlott annak a teremnek a mennyezete, ahol pár perccel azelőtt több beteg is tartózkodott. Hajszálon múlt, hogy nem történt tragédia. Az épület nagyon rossz állapotban volt, át voltak ázva a falai, már semmiféle előírásnak nem felelt meg” – mondta el érdeklődésünkre az előző kórházmenedzser.