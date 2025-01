Addig-addig, hogy az angyal karácsonyra elhozta az újnak nevezett, de tulajdonképpen inkább újrahasznosított, rekondicionált régi kormányt, amelyet itt-ott kipofoztak. Csak annyi a változás a korábbihoz képest, hogy most bevették a kormányból korábban kipofozott magyarokat is, és nehezebb lesz kirúgni őket, mint másfél évvel ezelőtt, mert akkor magyar kisebbség nélkül a kormány maga lenne kisebbségi.

A kormányt, a Ciolacu 2-es számút, karácsonyra kaptuk, de azzal riogatnak, hogy az „ajándékokat”, a feketelevest majd csak jövőben kapjuk meg. Cseke Attila, aki ismét fejlesztési miniszter, azt mondta, hogy el kell kezdeni az állami fogyókúrát, de hát az állam mi vagyunk, és úgy néz ki, mi is elkezdhetjük. A pártok azt fontolgatják, hogy befagyasztják a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. (Bár nincs hideg, de a befagyasztást úgy is meg tudják valósítani.) Terveznék megszüntetni a nyaralási utalványokat, és megtiltanák, hogy az állami alkalmazottak prémiumot kaphassanak. Mindezt a költségvetési deficit csökkentése végett. Állítólag erre meg is van a sürgősségi rendelettervezet, csak nem hozták nyilvánosságra, hogy mindenki gondtalanul karácsonyozhasson.

Tánczos Barnának szívesen vetették oda a pénzügyminiszterséget, mert az államkassza üres. Úgy néz ki, hogy Tánczos nem fog örömében csárdást táncolni, hanem vele fognak csűrdöngölőt járni, és az első adandó alkalommal bele fogják döngölni a földbe. Az a lényeg, hogy már Románia működőképes kormánnyal rendelkezik, és ennek máris pozitív hatása van, mert olcsóbban hiteleznek minket. Majd meglátjuk, hogy a zöldségpiacokon olcsóbban jutunk-e megvásárolnivalóinkhoz.

Sajnos, azt is állítják, hogy ez nem lesz egy hosszú életű kormány, de az nem is számít, mert mi úgy váltogatjuk kormányainkat, mint más a fehérneműjét. Eddig a „fordulat” utáni 35 év alatt volt vagy 28 kormányunk, és kibírtuk.

Abban is reménykedhetünk, hogy húsvétra a nyuszi új elnököt tojik nekünk, aki egy újabb kormányt húz elő cilinderéből. Az elnökjelöltek száma remélhetőleg egyre nőni fog, úgyhogy lesz, miből választanunk. A szélsőségesek és mi sem maradunk xeno­fób jelölt nélkül, mert ha Călin Georgescut nem engedik indulni, ott lesz helyette George Simion. Legutóbb Crin Antonescu is felnyújtotta ujját, hogy elnök szeretne lenni. Egy évtizede Crinnek nem termett babér a politikában, de most a kormánypártok egyhangú kézfelemeléssel szavaztak jelöltségére. Csak azt nem tudni, hogy miután új elnökünk lesz, Ciolacu 3-as kormányunk lesz-e, vagy más, még újabb a régi motorosokból.

De egyelőre a jelenlegi kormány épphogy letette az esküt, miután a parlamenti képviselők és szenátorok is letették. Szerencsére a nemzet nagyasszonya, Diana Șoșoacă éber volt és észrevette, hogy a kormányba visszafurakodó magyarok nem az eskü egész szövegét mondják. Ugyanis hiányzott belőle a „Hűséget fogadok hazámnak, Romániának” mondat. Ha hiányzott, ha nem, mondhatták volna, mert az sem volt benne magyarul, hogy „Isten engem úgy segéljen”, és mégis mondta Cseke Attila. Nem tudni, hogy ki hibázott a főmondat kihagyásánál, de abban benne lehetett a magyarok keze, csak ezt biztosan azért nem vetették fel a kormánypárti politikusok, mert most már együtt kormányoznak a magyarokkal.

Különben hazafink, Călin Georgescu is rájött, hogy ha engedik indulni a következő elnökválasztáson, újabb szavazókat tud meghódítani azzal, ha egyenesen mindenki szemébe vágja: „Két fontos minisztérium – a pénzügyek és a fejlesztés – valahogyan a magyar kormány irányítása alá került. Marcel Ciolacu és Orbán Viktor nemcsak Romániában, de Romániáról is egyezkedett. Az egyik azért jött, hogy megvegye, a másik meg, hogy eladja azt, ami nem az övé.” (A végén még a pénzügyminiszterrel, Tánczos Barnával elsumákolják az egész adásvételt, és Magyarország fizetni sem fog!) A német tulajdonban levő E.on gázszolgáltatót, amely 3,4 millió román földgázfogyasztót szolgál ki, felvásárolná a magyar állami tulajdonú MVM. De a hazafiak remélhetőleg ezt megakadályozzák. Szerencsére éberek vagyunk, az OTP Banknak sem engedtük egy másik bank felvásárlását, aztán a Transilvania Bank megvette a magyar pénzintézet romániai fiókját. Bármelyik ország, bárki külföldi megvehet bármit, csak magyarországi cégek (illetve a magyarok) meg ne vegyék!

Fotó: gov.ro